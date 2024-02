El lado más personal de Angy Fernández: muy unida a su madre y a su hermana Irene, que también es cantante

Loading the player...

Angy Fernández se enfrenta este sábado a uno de los días más importantes de su carrera artística en la gran final del Benidorm Fest. Tras cautivar a público y jurado en la primera semifinal con su tema Sé quien soy, la cantante mallorquina parte en la terna de favoritos para alzarse con el triunfo. La letra de su canción ha sido muy aplaudida porque, en ella, refleja sus miedos y sus temores: "Intento no pensar si soy valiente. ¿Me escucharán, me entenderán? No sé si ser real es suficiente", canta en la primera estrofa. "Venceré a los miedos con el corazón, venceré en el juego de ser única en el universo. Ya no necesito de tu aprobación, ahora sé quién soy", repite a continuación en el estribillo.

Angy confesaba en ¡HOLA! en diciembre de 2021 que ha sufrido depresión durante muchos años, y que los miedos y la ansiedad se han apoderado de ella en algunos momentos cruciales su vida. En el Benidorm Fest, ha regresado a la música por todo lo alto y quién sabe si Sé quien soy la puede llevar a Eurovisión. De lo que no hay duda es que la actriz de Física o Química es muy querida por el público. ¿Te gustaría conocer su lado más personal? ¿Sabías que su padre falleció cuando ella tenía sólo nueve años y que su hermana Irene -a la que está muy unida- también es cantante? ¿Quieres descubrir los hombres que le han robado el corazón? Dale al play y no te pierdas el vídeo.

