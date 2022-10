Angy Fernández comparte su diagnóstico tras ser ingresada de urgencia

La actriz y cantante Angy Fernández, de 32 años, ha recibido el alta tras ser ingresada de urgencia en el Hospital Quirón de Málaga por unos fuertes dolores abdominales. "Una no sabe si tiene apendicitis o gases, pero puede ser lo primero", publicó junto a una foto en la que aparecía en la cama del centro médico con la vía puesta. Sin embargo, el diagnóstico final fue otro. "No es apendicitis, es diverticulitis o enfermedad de Crohn", aclaró. La artista no se sorprendió al escuchar la valoración de los médicos porque "al ser celiaca había más posibilidades".

- ¿Qué es exactamente la enfermedad de Crohn?

Angy explicó que su problema digestivo fue tratado con "antibióticos" para evitar que se "extendiese la infección" y que ya se encuentra "mucho mejor". "Muchas gracias a los doctores y enfermeras que me han cuidado tan bien", dijo. Ahora se prepara para volver al trabajo, ya que el próximo 3 de noviembre se estrena su nueva función, Godspell, en el Teatro del Soho, de Málaga. "Hay una función que estrenar", recordó tras salir del hospital. Este espectáculo, en el que también participan Víctor Ullate, Roko, Pepe Nufrio y Aaron Cobos, está dirigido por Emilio Aragón y producido por Antonio Banderas.

A pesar de este problema de salud, la artista vive un gran momento, pues a este proyecto se suma el reconocimiento que acaba de recibir por otro musical, Kinki Boots. "Gracias. Mis sueños hechos realidad. A todos mis compañeros y compañeras de Kinki Boots, os echo de menos siempre. Que musical tan bonito y que buen recuerdo. Gracias por darme vida. Gracias por vuestros votos y amor. Lauren fue un regalo. A seguir con este sueño tan bonito en Godspell", declaró tras ganar el galardón a mejor actriz de reparto en los Premios Teatro Musical.

Angy Fernández comenzó su carrera artística en la primera edición española de Factor X y alcanzó cierta popularidad por su papel de Paula en la serie de Antena 3, Física o Química. La actriz y cantante se caracteriza por su sinceridad a la hora de abordar sus problemas de salud. En 2018 habló públicamente de la depresión que padecía, una enfermedad que sigue siendo tabú. "Para mí era impensable faltar a trabajar porque estuviera triste, no me parecía normal. Sin embargo, en algunas ocasiones hay que parar, lo necesitamos", declaró en una entrevista concedida a ¡HOLA!. "A veces creo que, quizá, tendría que haber parado y me hubiera curado antes", añadió. Afortunadamente, ahora se encuentra bien, pero no baja la guardia. "Soy muy sensible, tengo tendencia a que me afecten mucho las cosas. Gracias a la terapia tengo herramientas para gestionar mis movidas y ahí estamos. Seguimos luchando y trabajando", aseguró.