Angy reaparece feliz y muy recuperada para cumplir 'un sueño'

Hace unos días, Angy Fernández dejó muy preocupados a sus fans al contar que había tenido que ser ingresada de urgencia en el hospital por unos fuertes dolores abdominales. La actriz y cantante, de 32 años, explicó que los médicos no le habían dado un diagnóstico claro y que podía ser diverticulitis o enfermedad de Crohn. "Siendo celíaca, había más posibilidades. Me ingresan para cebarme a antibióticos y que no se extienda la infección", confesó. Por suerte, su estancia en el hospital fue breve y pudo volver al trabajo. "Hay una función que estrenar", dijo al salir del hospital.

Desde hace unos meses, la artista ha estado ensayando muy duro para su nuevo musical, Godspell, que está dirigido por Emilio Aragón y producido por Antonio Banderas. Y este miércoles, 3 de noviembre, tuvo lugar el gran estreno. El Teatro del Soho CaixaBank de Málaga se vistió de gala para recibir a todo el equipo, que está tremendamente orgulloso del espectáculo que han conseguido.

Angy fue una de las grandes protagonistas y, además de muy recuperada, la vimos radiante y feliz. "Hoy estrenamos @godspellelmusicaloficial ¡Qué viaje! y el que nos queda... Palabras que resuenan en mí desde que estás personas, este protector llegó a mi vida: luz, amor, regalo, fuerza, gracias. Nos vemos en el @teatrodelsoho hasta el 8 de enero", escribió en sus redes sociales asegurando que estaba viviendo "un sueño".

Después de muchos meses de trabajo, Angy ha estrenado este proyecto que supone un importante paso en su carrera. "Gracias por la oportunidad de formar parte de esta nueva aventura que es Godspell. Gracias Antonio Banderas, Emilio Aragón y a todo el equipo humano de Estudio Caribe y Teatro del Soho por crear sueños y por cuidarnos".

La actriz y cantante mallorquina reconoció que había sido "un trabajo duro, pero merece la pena". "Increíble el curro que se está pegando toda la gente que forma parte de esto. Increíbles mis compañeros y compañeras. Os admiro. Os respeto. Os quiero. Regalos de la vida". Una de ellas es su gran amiga Roko, que le dedicó unas preciosas palabras: "Amiga y compañera. Desde que te conocí no he hecho nada más que flipar contigo. Eres generosa en todas sus formas, entregada a pecho abierto, justa y peleona con todas las causas. Cuidas y das siempre lo mejor de ti. No puedo más que aplaudirte por todo lo conseguido y dar las gracias por compartir juntas esta aventura tan especial. Te quiero".

Una gran etapa

Todos recordamos cuando Angy participó en la primera edición de Factor X y, después, alcanzó la fama por su papel de Paula en la serie Física o Química. Desde entonces, no ha dejado de trabajar, encadenando un proyecto tras otro. La más reciente fue la obra Kinky Boots, por la que la mallorquina ha ganado el Premio a Mejor Actriz de Reparto. "Me ha emocionado mucho recibir este premio. Están pasando muchas cosas bonitas y mi cuerpo está tratando de asimilar, porque si, es cierto, después de la tormenta llega la calma", reconoció.