Todas las facetas de Angy Fernández, a la que conocimos cuando tenía dieciséis años

Canta, baila, actúa y tiene un carisma especial y siempre produce simpatía. Hablamos de Angy Fernández, una de esas joyas del panorama audiovisual español que ha crecido ante las cámaras y continúa soprendiendo con sus 32 años recién cumplidos y su eterna cara de niña. La conocimos con 16 años gracias a su participación en Factor X, pero alcanzó la fama por su protagonismo en Física o química, y desde entonces no ha parado de crecerse en el escenario y también en televisión, aunque en los últimos días se ha enfrentado a un importante bache de salud al ser ingresada por diverticulitis, también llamada enfermedad de Crohn.

Por suerte, Angy ya ha recibido el alta tras ingresar de urgencia al Hospital Quirón de Málaga con fuertes dolores abdominales y podrá continuar con los ensayos de Godspell en el Teatro Soho, una producción de las compañías de Antonio Banderas y Emilio Aragón. Estrenan el próximo 3 de noviembre y estarán hasta enero, en una obra que ha vuelto a hacer a la artista reafirmarse en haber escogido esta profesión a veces ingrata pero que le ha dado tantas alegrías: "Pensaba que lo de ser actriz no era un trabajo y que solo era mi lugar donde jugar y disfrutar. Eso siendo una niña. Pero he podido comprobar que es un trabajo precioso y lo elegiría una y mil veces más". Según ha recordado, de pequeña decía que quería ser astronauta precisamente porque no confiaba en que la interpretación le diera de comer, pero lo cierto es que lleva ya la mitad de su vida haciendo al público disfrutar con su talento.

Una carrera que nunca descansa

En los últimos años, Angy ha preferido centrarse en el teatro, aunque también ha hecho algunos trabajos para series y televisión. La vimos en el papel de Nieves en Amar es para siempre, como Mireia en Bajo la red (también en la película, ambos de Playz) y más recientemente ha estado también en Pequeñas coincidencias (de Prime Video). Además, le ha puesto voz a Yrreal, una serie animada para RTVE. Todo mientras compaginaba con sus compromisos sobre el escenario, con algunos tan importantes tanto a nivel personal como profesional como ha sido el de La llamada. El ya convertido en mítico musical creado por los Javis ha estado durante casi una década de representación en representación y en seis de ellos la cantante y actriz ha estado interpretando a Susana Romero: "Me ha enseñado a ser más libre, una actriz más libre", decía en julio de 2021 cuando se despedía del personaje.

Además del inminente estreno de Godspell, el susto de salud de Angy ha coincidido con otra buena noticia, que es su reconocimiento como mejor actriz de reparto en los Premios al Teatro Musical por su interpretación en Kinky Boots, cuya última función fue en el Teatro Calderón de Madrid el pasao 13 de junio. "Me ha emocionado mucho recibir este premio. Están pasando muchas cosas bonitas y mi cuerpo está tratando de asimilar, porque si, es cierto, después de la tormenta llega la calma. Gracias siempre a todos los compañeros y compañeras que me inspiran. Admiración por lo que hacéis. Por lo que hacemos. Gracias, gracias, gracias", ha dicho la intérprete.

Siempre hacia delante

Fue precisamente por Kinky Boots por lo que dejó La llamada, una decisión que ahora le ha valido ese salto a Málaga con Antonio Banderas y Emilio Aragón. Un cambio constante al que además se suma su paso por programas como Youtubers, donde probó como presentadora con Broncano, o Tu cara me suena (donde demostró su talento polifacético). También su carrera musical, porque tal y como daba a conocer recientemente, está preparando nueva música cuando hace casi 10 años que publicó su último álbum de estudio, Drama Queen, que a su vez venía un lustro después de su debut. Para tal empresa ha estado trabajando en el mismo lugar en el que también han preparando sus proyectos otros importantes artistas del panorama musical como Edurne.

"Ya siento que me muevo con el enfoque preciso de alguien que sabe exactamente hacia dónde se dirige", decía el pasado mes de septiembre al cumplir los 32 años. Angy ha sabido encaminar su carrera de la mejor manera, a pesar de los años en los que dudó si quería o no seguir dedicándose a la profesión, sobre todo tras sufrir de una depresión durante años. "Salía de rodar la serie, me iba al musical, volvía a casa… y al día siguiente, otra vez a rodar. No tenía ni un día libre", admitía a ¡HOLA! el pasado año. En esa época le diagnosticaron la celiaquía, empezó a tener ansiedad y estaba en una relación tóxica: "Con esa edad no sabes cómo gestionarlo", compartía.

