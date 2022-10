Angy Fernández, de su sinceridad al hablar de la depresión a su reciente ruptura

Loading the player...

Desde que la conocimos con tan solo 16 años en la primera edición de Factor X, en 2006, Angy Fernández ha cambiado mucho. No así su pasión por el mundo del espectáculo, ámbito en el que ha forjado su carrera, concentrada especialmente en los musicales. Pero la joven actriz y cantante que alcanzó el éxito en Física o Química ha madurado mucho y se ha convertido en una mujer que no duda en compartir su experiencia con la depresión para ayudar a otras personas o afrontar con una sonrisa un 2022 en el que ha vivido el fallecimiento de su mascota y la ruptura con quien fue su pareja durante siete años, así como su reciente ingreso de urgencia a causa de la enfermedad de Crohn. Dale al play y no te lo pierdas.

