Estos son los cuatro clasificados de la primera semifinal del Benidorm Fest 2024

El imponente Palau d'Esports L'Illa de Alicante ha acogido este martes 30 de enero la primera semifinal del Benidorm Fest 2024, una cita musical en la que han participado ocho de los dieciséis aspirantes que sueñan con representar a España en el festival de Eurovisión y de la que solo han logrado clasificarse la mitad para la gran final del sábado 3 de febrero. A falta de conocer quiénes serán las otras cuatro estrellas que brillarán en dicha entrega definitiva, que se decidirán en la semifinal del jueves 1 de febrero, ya conocemos los nombres de los artistas con mayor votación y que, por tanto, continúan en el proceso de selección.

Familiar, divertida y muy viajera: así es Ana Prada, una de las presentadoras del Benidorm Fest

De las actuaciones al sistema de voto de la primera semifinal

Esta gala de estreno, que ha dado el pistoletazo de salida a las 22.50 horas y ha sido retransmitida en directo a través de La 1 de Televisión Española, así como en RTVE Play y el resto de los formatos en los que la cadena pública ofrece sus programas, ha contado con la apoteósica interpretación de Lérica y su Astronauta, Noan y la sensibilidad de su Te echo de -, Sofía Coll con su ovacionado Here to Stay, el trío Mantra, que ha entonado ante el entregado público Me vas a ver, la banda de indie rock Miss Caffeina y su vibrante Bla Bla Bla, Quique Niza con Prisionero, Angy Fernández y su emotivo Sé quién soy y, en último lugar, Nebulossa, que ha impactado con su Zorra, tema que reivindica la libertad de la mujer en todas sus formas.

Las propuestas, todas ellas posicionadas por encima de las cien mil reproducciones en las plataformas, han sido votadas después de que los presentadores de la ceremonia, Ruth Lorenzo, Marc Calderó y Ana Prada, acalorados y muy emocionados ante "esta noche de sensaciones increíbles" en la que Vicco, Abraham Mateo, Beret y Mr. Rain han acudido como artistas invitados, anunciaran la apertura de las líneas para que los espectadores emitieran su veredicto. Una resolución desarrollada mediante el sistema de televoto, a través de llamadas y/o SMS, a cada una de las candidaturas, a las que se ha asignado la terminación de un número previamente. La determinación global del público cuenta un 25% del total, de igual forma que la muestra demoscópica compuesta por 350 personas, siendo el otro 50% responsabilidad del jurado profesional, integrado por ocho expertos, cuatro de ellos internacionales: Guille Milkyway, Ángela Carrasco, Carlos Baute, Beatriz Luengo, Lee Smithurst, David Tserunyan, Twan van de Nieuwenhuijzen y Nicoline Refsing.

Jordi Cruz, presentador de Benidorm Calling, nos cuenta su divertido homenaje a Blanca Paloma

La resolución final: un cómputo del público, el jurado y la muestra demoscópica

Después de escuchar los ocho alegatos y recordar cada una de las actuaciones de los protagonistas de la noche así como del veredicto del jurado -que ha otorgado 33 puntos a Mantra, 40 a Lérica, 45 a Quique Niza, 46 a Noan, 58 a Sofía Coll, 62 a Angy Fernández, 64 a Miss Caffeina y la máxima valoración, 84, a Nebulossa-, los conductores han anunciado la puntuación de la muestra demoscópica, que, agregada a la de los expertos, dejaba como favoritos a Nebulossa, Angy Fernández, Sofía Coll y Miss Caffeina. Finalmente, los clasificados han sido estos mismos. Será en 48 horas cuando pongamos nombre y apellidos a la segunda tanda de los clasificados en la última semifinal, que contará con las siguientes interpretaciones: María Peláe con Remitente, Dellacruz con Beso en la mañana, MARLENA con Amor de verano, St. Pedro con Dos extraños (Cuarteto de cuerda), Jorge González con Caliente, Yoly Saa con No se me olvida, Roger Padrós con El temps y Almácor con Brillos platino.

Angy sorprende con un radical cambio de look en el Benidorm Fest: sus 12 transformaciones más espectaculares