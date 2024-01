Familiar, divertida y muy viajera: así es Ana Prada, la nueva presentadora del Benidorm Fest

Es una apasionada de su trabajo y no para quieta ni un segundo. Se llama Ana Prada y ha sido elegida para ser una de los tres presentadores de la tercera edición del Benidorm Fest, en su caso para charlar con todos los aspirantes durante las galas en la denominada 'green room'. Este nuevo reto para ella no le es completamente desconocido, puesto que ya el año pasado estuvo en el concurso de la ciudad alicantina como reportera de calle.

Nacida en Madrid pero afincada en Valencia desde hace tiempo, la comunicadora acompañará a la cantante Ruth Lorenzo y al periodista Marc Calderó al mando del popular certamen de TVE. Estamos ya por tanto en la cuenta atrás para conocer al que será nuestro próximo representante en Eurovisión, incógnita que se resolverá tras las dos semifinales (30 de enero y 1 de febrero) y la final (día 3 del próximo mes).

Ana Prada será la encargada de recoger las sensaciones de los dieciséis candidatos y, aunque en 2023 ya estuvo entre bambalinas en el programa previo y el post, esta vez "estoy muy emocionada por vivirlo desde la zona de los artistas que es donde están los nervios y la ilusión", ha declarado. La presentadora no es ninguna novata frente a las cámaras, puesto que tiene ya bastante experiencia en el medio gracias a los diferentes formatos en los que ha colaborado.

Fue reportera de España Directo durante nueve años y ahora mismo desempeña esta misma labor en Mañaneros, el magacín matinal de Jaime Cantizano. También estuvo en Hablando claro y, durante los últimos dos veranos, se desplazó hasta Pamplona para llevar especial sobre los encierros de San Fermín con Julián Lantzi. Recientemente, ha conducido junto a Àngel Pons la retransmisión de la Cabalgata de Reyes en La 1.

Licenciada en Comunicación Audiovisual, después de un máster en Periodismo de Televisión llegó su primera toma de contacto con el gremio en la cadena pública. Una beca de redacción en el Telediario fue su escuela inicial y, tras ello, aterrizó en Popular TV y Localia para la información más próxima. De ahí saltaría al ámbito nacional en el espacio El buscador, de Telecinco, que le llevó a recorrer la geografía española a la caza de historias interesantes que contar.

Tras un paréntesis de un año viviendo en Londres, a su regreso a nuestro país fichó por Ánimax Channel (Sony) como conductora del programa In The Qube al lado de David Moreno (High School Musical, Todo es mentira). Ya en 2010, la periodista se incorporó de nuevo a Mediaset para formar parte de la plantilla de El Programa de Ana Rosa, hasta lo que después sería su regreso a Televisión Española donde permanece hasta ahora.

Aunque nació en la capital, sus orígenes están en Castilla y León puesto que sus padres son de Puebla de Sanabria, una pequeña localidad zamorana a la que Ana se escapa siempre que puede y donde se siente especialmente feliz. Ahí disfruta al máximo de su gente y también aprovecha para ir al monte a respirar aire puro, lejos del mundanal ruido, lugar que además le permite hacer algo que le encanta: recoger setas. "¡Son mis días favoritos del otoño!", asegura en su perfil público.

De no haber sido comunicadora, asegura que habría optado por algo "que me permitiera viajar y no me tuviera pegada a una silla", declaró en una entrevista para la web de RTVE. Sobre su cobertura más importante, recuerda que fue "el accidente aéreo en Barajas, la tragedia del avión de Spanair" el 20 de agosto de 2008. Fuera de la oficina, se considera "divertida, independiente, habladora y muy familiar". En cuanto a su libro favorito, tiene claro que es Los Pilares de la Tierra.

Preguntada por su película y personaje de ficción predilectos, Ana Prada cuenta que es una auténtica enamorada de Lo que el viento se llevó: "Conozco todos y cada uno de sus diálogos". De esta forma, se declara fan absoluta de la protagonista de este clásico del cine que no es otra que Escarlata O’Hara, interpretada por la icónica actriz Vivien Leigh, una mujer "fuerte, decidida y no se detiene ante nada pero también tiene su corazón".

