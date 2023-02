Conoce a la novia de Vicco, la cantante de 'Nochentera', que también se presentó al 'Benidorm Fest'

Loading the player...

A pesar de no ganar el Benidorm Fest 2023, una de las cantantes que más ha salido reforzada del festival es Vicco, que con Nochentera ya se ha postulado como una auténtica estrella del pop nacional para los próximos años. Además, la música es su vida y también está presente en sus relaciones personales, puesto que su pareja, Sazza, también es artista y se presento al concurso para representar a España en Eurovisión aunque no tuvo la misma suerte que su chica y no pasó de la semifinal. Sara Sanz tiene 22 años, es Valenciana pero tiene raíces cubanas y su mayor pasión es el arte y la música. Tras un año juntas y a pesar de ser muy celosas con su intimidad, Sazza ha compartido una fotografía juntas y Vicco ha dejado por escrito el amor que siente por su chica: "Te amo". ¿Quieres conocer más sobre la relación de la relación de Vicco y Sazza? Dale al play y no te lo pierdas.

