¿Cómo va Blanca Paloma en las encuestas para el festival de Eurovisión?

Los gustos de los eurofans dictan parte de la sentencia en el resultado final del festival de Eurovisión. Por eso es importante ir tomando el pulso a las encuestas previas al certamen, que pueden arrojar luz sobre lo que pasará en la lista final. Con Blanca Paloma ya bautizada como la representante española en Liverpool el próximo 13 de mayo, el misterio ahora es saber en qué puesto quedará Eaea, canción que la artista ha inspirado en su abuela y que tiene aires flamencos. Si echamos un vistazo a los principales portales de encuestas, resumidos en Eurovisionworld.com, la canción española está en el puesto número once de la lista.

Aunque las probabilidades de ganar son de apenas un 2%, hay que tener en cuenta que hay países que aún no han escogido su canción por lo que estos resultados seguro van a cambiar con el paso del tiempo. Por ahora la gran favorita vuelve a ser Ucrania, ganadora de la última edición del certamen, aunque no puede celebrarlo en su territorio debido al conflicto con Rusia. Tvorchi es el conjunto que este año enarbola la bandera del país con el tema Heart of steel. Entre los primeros puestos está además Noruega, con la canción Queen of Kings de Alessandra.

Tratando de arrojar más luz a esta incógnita, las redes también hacen su trabajo. Un internauta llamado Luis el oráculo ya predijo el año pasado que Chanel quedaría en tercera posición, así que este año ha vuelto a dar su pronóstico sobre España. Según dice Blanca Paloma va a quedar “entre los tres primeros puestos”, sin duda una previsión excelente en caso de que acierte. Lo cierto es que solo el tiempo tiene la respuesta en sus manos, así que habrá que ser un paciente un poco más para saber si ha dado en el clavo.

La intérprete, que apareció en la reciente entrega de los premios Goya, ya va perfilando cómo será su puesta en escena, aunque por ahora apenas ha dado una pincelada sobre lo que le gustaría vestir. Haciendo el característico gesto de arquera, Blanca Paloma dice que sigue con la idea de subir ese personaje al escenario europeo. Durante su paseo por la alfombra azul, deslizó que quizá sea Rubén Hernández, conocido diseñador artífice de su vestido para los premios de cine y que trabaja con Ana Obregón, a quien le encargue el modelo.