Adiós al 2022, el año del 'Chanelazo' que nos devolvió la ilusión por Eurovisión (y descubrió a una gran estrella)

El 2022 será recordado en España por numerosos acontecimientos, pero muy pocos pueden presumir de haberse convertido en un fenómeno social en nuestro país a todos los niveles. Un alcance de tal magnitud reservado a unos cuantos privilegiados que, por una razón u otra, supieron estar en el sitio correcto en el momento más indicado. Así ha ocurrido con Chanel Terrero, la artista revelación del año y un huracán sobre el escenario sin ningún género de dudas.

No hay debate al respecto. La cantante y bailarina hispano-cubana es la estrella que ha irrumpido con mayor fuerza en el panorama nacional (y parte de fuera) en los últimos doce meses. Que su nombre vaya unido a Eurovisión es, evidentemente, el principal motor de ese éxito tan brutal. El certamen musical fue su trampolín, el escaparate perfecto para mostrar al planeta un talento deslumbrante que le ha aupado de golpe al olimpo del mundo del espectáculo.

Nunca antes un tercer puesto había sabido tanto a victoria. Un bronce que vimos como un oro, y eso es lo que consiguió nuestra protagonista en el festival de Turín. Primero, porque llevábamos casi tres décadas -que se dice pronto- sin estar en el podio eurovisivo. Segundo, porque su actuación fue absolutamente arrolladora y dejó con la boca abierta e hizo bailar a medio continente.

Su pegadiza canción SloMo no ganó -lo hizo Ucrania por la coyuntura bélica actual-, pero logró un récord histórico de puntuación para nuestro país y eso ya no se lo quita nadie. Además, acuñó un término muy popular que fue el 'Chanelazo', lo que definía a la perfección el golpe sobre la mesa que esta desconocida para el gran público había dado.

El gran éxito de Chanel solo se puede entender desde el origen en el que comenzó a cimentarse, un efecto de bola de nieve que arrancó a finales de enero y culminó en mayo. Todo comenzó cuando Televisión Española sorprendía al público con la puesta en marcha de un nuevo método de selección para nuestro representante de Eurovisión, al más puro estilo del popular Melodifestivalen sueco.

Llegaba entonces el primer Benidorm Fest, una apuesta diferente pero que incluía todo un guiño nostálgico al celebrarse en la localidad alicantina, la que tantas veces acogió en el siglo pasado su Festival Internacional de la Canción por donde pasaron nombres tan importantes como Julio Iglesias o Raphael. La convocatoria de TVE fue todo un éxito y, tras la criba definitiva, comenzaron las quinielas.

Ahí, los eurofans parecían tener claras sus preferencias y Chanel no estaba ni mucho menos entre las favoritas. Rigoberta Bandini encabezaba casi todas las encuestas para el triunfo con su excepcional tema Ay mamá, seguida del grupo gallego Tanxugueiras y su Terra que interpretaban en la lengua de su comunidad. Entre esa dupla de aspirantes parecía que saldría quien viajaría a Turín con la bandera rojigualda, pero nada más lejos de la realidad.

Entonces, saltó la sorpresa que muy pocos esperaban con la victoria de una outsider como era Chanel Terrero. Un candidata que, a priori, no tenía el mismo cartel ni el apoyo que sus compañeras pero que de talento iba sobrada. La polémica estaba servida, ya que su elección se había producido al recibir una mejor valoración por parte del jurado profesional, cuyo peso era mayor al voto popular. A partir de ahí, muchos eurofans entraron en cólera y estalló la guerra.

El revuelo fue tal que no solo llegó hasta la esfera política, sino que se produjeron episodios de alta tensión como fueron las amenazas a los jueces -caso de la coreógrafa Miryam Benedited- y un ataque directo a la elegida, en este caso Chanel Terrero. Recibió tal "linchamiento", según denunció ella misma con ese término, que se vio obligada a cerrar algunas de sus cuentas en redes sociales y pedir ayuda psicológica.

En ese momento, la cantante de 30 años disfrutaba como podía de la alegría y felicidad que había supuesto ganar el Benidorm Fest, a la vez que soportaba la furia incontrolable de los haters. Decidió entonces armarse de fuerza y tirar hacia adelante, ya que también contaba con no pocos fans que la animaban incansablemente para seguir con la vista puesta única y exclusivamente en Eurovisión 2022.

Quedaban aún muchos meses por delante y, por fortuna, la polémica se fue apagando poco poco. Chanel podía centrarse en lo que de verdad interesaba: preparar a conciencia su actuación y dejar el pabellón lo más alto posible. Los preparativos incluían, como era lógico, la promoción de su SloMo por el territorio nacional y Europa con su presencia como invitada en distintos festivales de música, eventos pre-party de Eurovisión o fiestas como los carnavales.

Aquí parecía ya que íbamos todos a una, remando en la misma dirección, mientras que en Europa empezaron a contagiarse del fenómeno Chanel. Así lo reflejaban las encuestas para el festival de Turín, que primero nos situaban dentro del Top Ten para después encuadrarnos dentro de las cinco que más gustaban. Había que se cautos, pues no era la primera vez que un pronóstico de este tipo nos dejaba después muy lejos de las expectativas creadas.

Desde luego, a tenor de lo que pasó después, los presagios no iban nada desencaminados para lo que iba deparar aquella noche mágica en la ciudad italiana que será muy difícil de olvidar. Llegado el gran día, con su impresionante traje diseñado por Palomo Spain, la cantante y su cuerpo de baile dieron la razón a todos aquellos que habían confiado plenamente en su candidatura desde un principio.

El Pala Alpitur de Turín se venía abajo con el ritmo y la puesta en escena de los nuestros, una actuación memorable que sería recompensados no solo con una de las mayores ovaciones de la gala, sino minutos después con una valoración profesional de muchos quilates. Según iban cayendo los 10 o 12 points para España de forma consecutiva, algo que no nos había pasado en décadas, el país entero se iba ilusionando como no se recuerda. La posiblidad real de ganar estaba ahí y todo podía pasar.

Finalmente, debido al voto popular del Viejo Continente, se impuso la "lógica" que vaticinaba un triunfo claro de Ucrania. Se certificaba así la muestra de solidaridad de Europa con ellos tras las invasión rusa. Pese a ello, en la delegación patria la alegría se desbordaba por el máximo histórico de puntos logrados nunca hasta ahora, 459, y el puesto más alto desde que en 1995 la cantante Anabel Conde quedara segunda.

La noche tan vibrante que se había vivido y la gran expectación generada por Chanel Terrero quedaba refrendada en los datos de audiencia logrados por TVE. Casi 7 millones vieron la gala y cerca de 8 siguieron atentos las votaciones, convirtiéndose en el Festival de Eurovisión con mejor cuota de pantalla, un 61.3%, desde que en 2008 nos representara Rodolfo Chikilicuatre.

El día después, llegaba la resaca más dulce para la cantante y, también, para un país que se había mal acostumbrado a las decepciones continuadas con el festival. Recibida como una auténtica heroína ya desde el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, la artista no tenía ni un segundo de respiro puesto que ese mismo domingo por la noche ofrecía una multitudinaria actuación en la Plaza Mayor de la capital con motivo de las fiestas de San Isidro.

El martes, tocaba rueda de prensa para hablar del éxito y explicar sus sensaciones, momento en el que Chanel se llevaba la grata sorpresa en vivo de recibir un carta con la felicitación de los Reyes. "¡Estoy en shock... es muy fuerte... no me lo creo!", exclamaba con emoción y nervios al tener en sus manos el comunicado de Zarzuela. Ella misma leyó en voz alta la cariñosa misiva firmada por don Felipe y doña Letizia, donde le trasladaban su más sincera "enhorabuena" por "habernos representando tan bien" y "hacernos sentir tan orgullosos" a todo el país, le dijeron.

Todavía en una nube, la artista no era plenamente consciente de su hazaña y todavía le costaba asimilar su nuevo estatus. Casi de la noche a la mañana, esa joven curtida en los musicales de Gran Vía y en series de televisión con papeles secundarios había vivido un auténtico cuento de hadas. A partir de entonces, es una de las las más cotizadas, le llueven las ofertas, sus proyectos se han multiplicado por mil y su presencia es requerida en todo tipo de galas o eventos.

Aunque el futuro no está escrito y nunca sabes lo rápido que puedes subir o bajar, el caso de Chanel no parece que vaya a ser, ni mucho menos, flor de un día. Entre sus últimos trabajos, por ejemplo, está el haber puesto la banda sonora a la selección española de fútbol con su canción Toke para el Mundial de Qatar. El 2023 también viene a priori igual de intenso y agitado para ella, cuya agenda a buen seguro no parará de echar humo.

En su faceta más íntima, hace unos meses presentaba oficialmente a su novio, el productor musical Bastian Iglesias, con quien comparte su vida después de haber salido con el actor Víctor Elías. También sabíamos que Chanel Terrero adora a su familia, su madre, su hermana pequeña... pero, sobre todo, a su abuela Leonor. Con ella lloró de alegría tras su gesta eurovisiva, como tantas otras veces hizo cuando era niña en la localidad barcelonesa de Olesa de Montserrat donde se crio y creció desde que llegó procedente de su cuba natal. Hoy, aquella jovencita que soñaba despierta ya es adulta y no hay quien la pare.

