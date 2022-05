Optimista, pero sin bajar la guardia: las impresiones de Chanel después del primer ensayo en Turín

Apenas queda una semana para que se celebre la gran final de Eurovisión 2022. Por ello, Chanel Terrero ya se encuentra en Turín para ultimar los detalles de la que será una de las noches más importantes de su vida profesional. Después de que RTVE haya compartido las primeras imágenes de los ensayos, donde se podía ver a la intérprete de SloMo luciendo el espectacular mono que le ha diseñado Palomo Spain, ha sido la propia cantante quien ha querido detallar cuáles han sido sus primeras impresiones al subirse a este gran escenario. "Han sido sensaciones super buenas, todo el equipo estamos supercontentos, cuando me bajé me sentí muy bien", ha relatado mostrándose en todo momento muy positiva por el trabajo que se está llevando a cabo.

Sin embargo, estas buenas vibraciones no son sinónimo de que no queden cosas por mejorar o perfeccionar a los ojos de la vocalista, ya que sabe que el listón de exigencia está puesto muy alto en el festival de la canción europeo. "Quiero chequear lo que se ha visto en cámara porque siempre se puede pulir todo muchísimo. No vamos a parar de trabajar hasta el día 14 para que todo esté perfecto y brillante", ha explicado manifestando así el gran entusiasmo que tiene por dar lo mejor de sí misma en su actuación e intentar conquistar el micrófono de cristal para España.

Todo apunta que Chanel va por muy buen camino a la hora de lograr el triunfo. Como se ha demostrado en la gira de promoción previa al evento, la representante española parte como una de las favoritas en las apuestas de los eurofans. Noticias que son esperanzadoras para la delegación española, que no ha obtenido sus mejores resultados en los últimos años. En cambio, ella prefiere seguir con los pies en la tierra, ser prudente y no dejar nada en manos de la suerte. "Claro que me hace ilusión, pero no es algo que me influya a la hora de trabajar más o menos. Es algo que me acompaña y es bonito, pero yo tengo claro que mi objetivo es seguir esforzándome, cuidándome la voz y enfocada en el trabajo", se ha sincerado sin querer así restar importancia a ninguna de las candidaturas presentadas por los 39 países restantes.

El sábado tendrá lugar la segunda sesión de ensayos, donde podrá seguir puliendo detalles de cara la última gala. Mientras tanto, la artista también ha tenido tiempo para recargar las pilas realizando una visita turística por la capital del Piamonte. Una ciudad, que con sus numerosos encantos, ha logrado que la intérprete se sienta todavía más animada a la hora de afrontar la recta final de esta aventura. "También nos merecemos descansar un poquito. Pasear por Turín y ver lo preciosa que es te carga la energía y te relaja la mente", ha declarado visiblemente feliz por tener un rato de desconexión personal con su grupo de bailarines.

