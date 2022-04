Chanel se rodea de rostros eurovisivos antes de viajar a Turín y Palomo Spain habla sobre el vestido que le prepara

Chanel Terrero se ha despedido de España con una gran fiesta antes de poner rumbo a Turín, donde la espera el escenario del festival de Eurovisión. Un concierto en el que por supuesto sonó SloMo, tema que representará a nuestro país el próximo 14 de mayo en el certamen y que va escalando posiciones entre los favoritos de los eurofans. “Estoy ready (preparada) para la final, me siento bien. El buen rollo que se ve sobre el escenario no sería posible sin todo el equipo que hay detrás. Todos ellos están haciendo que brille" aseguró la artista. “La presión de representar a España en Eurovisión me da energía” aseguró. De momento los detalles de la actuación, como la escenografía y el vestido que lucirá en la cita, son un secreto, aunque sí se conoce ya el nombre del diseñador que ha comenzado a dar puntadas para que la intérprete brille: Palomo Spain.

El modisto, que además es miembro del jurado del talent Maestros de la costura, se confesó entusiasmado. “Es un orgullo tremendo, es precioso que hayan contado conmigo” aseguró el diseñador durante esta fiesta de despedida. Entre los retos con los que se ha encontrado está el combinar un diseño espectacular con la comodidad que tiene que ofrecer para que la bailarina despliegue todo su potencial en la coreografía. “El vestuario para la actuación es complicadísimo, voy a hacer un traje que sea perfecto técnicamente, pero sin olvidar que ella esté bella, novedosa, atractiva y que brille como nadie", apuntó, halagando a la intérprete a la que definió como “encantadora”.

Entre los detalles que está teniendo en cuenta están los materiales y la técnica de costura, que tiene que ser resistente a los intensos movimientos que implica la actuación. "Es muy importante elegir bien los materiales y sobre todo la forma de coser las piezas, para que resista bien el baile. ¡Es como trabajar para el ballet!". Para lograr esta perfección, aseguró Palomo Spain que tiene a muchos trabajadores implicados. “Somos 20 manos trabajando horas y horas, la mayoría de los días hasta bien entrada las doce y media de la noche. Trabajamos todos los del taller, y a veces hasta la de administración y la de paquetería” explicó. Durante esta distendida charla, reveló además cuál fue su diseño español favorito en el certamen: “El de Salomé que le hizo Pertegaz”.

Este año la actuación de Chanel se espera con mucha expectación pues las apuestas la sitúan como una de las concursantes más potentes de la edición. Julia Varela y Tony Aguilar (no pudo acudir a esta fiesta por su positivo en coronavirus) se encargarán de comentar el concurso en TVE y Julia tiene esperanzas en lograr un buen puesto. “Contamos con muchas papeletas para hacer un buen papel” aseguró. Unos puntos en la final que repartirá Nieves Álvarez, otra de las invitadas a la macrofiesta, como portavoz del jurado español.

Los piropos de sus compañeros

Chanel contó con el apoyo de otras voces eurovisivas que saben perfectamente lo que se siente en estos días previos al festival. Blas Cantó, que fue a Eurovisión el año pasado con Voy a quedarme, le dio el testigo con unas cariñosas palabras: “Me inspiras mucho, eres increíble. Has hecho que brillemos de nuevo mucho más fuerte. Porque después de las nubes siempre sale el sol, y el sol eres tú”. Azúcar Moreno, Ruth Lorenzo y Rosa López interpretaron las canciones que defendieron ante Europa, Bandido (1990), Dancing in the rain (2014) y Europe’s living a celebration (2002), respectivamente. "Eres muy grande, de verdad" le dijeron Toñi y Encarni, que también se presentaron a la preselección este año.

Rosa destacó el aplomo con el que pisa el escenario, una seguridad que admira. "Te veo con una seguridad que a mí me habría servido en muchos momentos de mi vida. Un artista, cuando se sube al escenario, entrega su vida entera, y Chanel lo hace de una forma extrema" dijo. Ruth Lorenzo trabajó con Chanel en uno de sus vídeoclips así que conoce su entrega y su pasión por lo que hace. "No te puedes imaginar lo orgullosa que me siento de ti. Hagas lo que hagas, ya eres mi ganadora" dijo. Un sentimiento que desde luego se ha ganado.

