¿Ha criticado Olaia, de Tanxugueiras, la victoria de Chanel Terrero? La artista lo aclara entre lágrimas La pandereteira no ha querido dejar pasar lo que considera una 'injusticia' y ha compartido un importante mensaje con sus seguidores

Tras la controvertida final del Benidorm Fest, en el que Chanel Terrero fue escogida como representante de España para el festival de Eurovisión, el debate no ha terminado. Las informaciones que poco a poco han ido haciéndose públicas sobre el sistema de voto han alimentado la polémica, y el reciente mensaje publicado desde la cuenta de una de las componentes de Tanxugueiras no ha hecho más que avivarla. Los fans del trío gallego de pandereteiras se quedaron muy sorprendidos al leer unas palabras supuestamente escritas por Olaia Maneiro en respuesta a un artículo de prensa sobre la elección del representante de Rumanía, donde se ha vivido una situación similar al quedar descartados los favoritos de la audiencia por la votación del jurado. "Otro atropello más", rezaba el mensaje publicado desde su perfil personal. Tras el revuelo ocasionado, Tanxugueiras ha querido aclarar la situación, desmintiendo que Olaia lo escribiera. Ella misma ha grabado para sus fans un vídeo en el que lo explica todo entre lágrimas. Dale al play y no te lo pierdas.

