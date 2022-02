Miryam Benedited, jurado del ‘Benidorm Fest’, explica de qué conoce a Chanel

La victoria de Chanel en el Benidorm Fest ha causado una gran polémica entre los espectadores. Después de la final del certamen, la audiencia mostró su disconformidad con el criterio del jurado, que logró dar un vuelco a las puntuaciones logrando así Chanel una victoria, que fue duramente criticada en redes sociales por imponerse a otras propuestas como la de Tanxugueiras y Rigoberta Bandini, grandes favoritas del público, que finalmente quedaron en segundo y tercer puesto respectivamente. Tanto es así que uno de los miembros del jurado, Miryam Benedited, ha denunciado que ha recibido fuertes amenazas a raíz de conocerse la victoria de la cantante de SloMo.

Miryam Benedited, en sendas declaraciones para el programa de Sonsoles Ónega Ya son las ocho y el espacio Todo es mentira, presentado por Risto Mejide, cuenta los difíciles días que ha vivido tras la final del certamen y sobre todo ha querido aclarar su relación con Chanel después de que se llegara a insinuar que ambas mantenían un vínculo profesional. "No tengo ninguna relación con Chanel, conozco a todo el festival porque llevo treinta años trabajando. Si no tuviera la experiencia que tengo no merecía la pena llevarme", ha explicado. "Chanel vino en el 2015 o 2016 a hacer una sustitución (en Tu cara me suena) porque una bailarina tuvo una baja momentánea. Yo siempre me hago fotos en el plató con mis bailarines, pero de ahí a que yo tengo un trato de favor… no tengo ninguna relación personal", ha querido dejar claro la coreógrafa y bailarina profesional de Tu cara me suena . "Solamente la palabra vinculación es desmesurada. Con Chanel tengo la misma relación que con todo el certamen entero", quiso puntualizar.

Benedited no puede llegar a entender cómo "se genera este odio". "No sale la persona que quiero y arraso todo con mi ira. Sobre todo, me llama la atención que este tipo de mensajes lo hacen gente que habla de la tolerancia". "La gente ha intentado mermar mi voto, mi libertad de expresión y mi opinión como profesional”, denuncia tras haber recibido amenazas contra ella y sus hijos a través de redes sociales, que ya ha puesto en conocimiento de las autoridades. Del mismo modo afirma que a pesar de todo se encuentra bien por todo el apoyo que le ha brindado RTVE y sus seres queridos sus amigos "así que de alguna manera estoy tranquila". "Yo sé lo que es el Festival de Eurovisión y lo estoy comparando con los hooligans del fútbol. Hay una parte de fanáticos que se les va la cabeza y no tienen control".

