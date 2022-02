Chanel lamenta el 'linchamiento' que ha sufrido, pero mantiene intacta su 'ilusión' por ganar Eurovisión

Chanel no es ajena ni mucho menos al enorme revuelo que ha generado su elección como representante de España en Eurovisión 2022, pero no está dispuesta a que eso empañe o impida que afronte un reto de tal envergadura con plenas garantías. La cantante ha reconocido que todavía está asimilando lo ocurrido el pasado fin de semana en el Benidorm Fest, donde se proclamó vencedora contra todo pronóstico frente a las que partían como grandes favoritas. Confiesa la también actriz y bailarina que el "aterrizaje" está siendo "un poco agridulce", según ha definido por tanta polvareda que hay a su alrededor. Sin embargo, y pese a ello, "nadie me quita la felicidad, el amor que estoy recibiendo, la ilusión y las ganas de trabajar", aseveraba este lunes durante su visita al programa Mejor contigo de TVE. "Lo voy a dar absolutamente todo, así como mi equipo y mis bailarines", subrayaba, "porque tenemos que ganar y vamos a hacerlo", ha declarado con fuerza y optimismo al sentirse "cien por cien" preparada y capacitada para lograrlo.

Chanel toma una decisión tras el odio recibido por su victoria en el 'Benidorm Fest'

VER GALERÍA

Si al final no se consigue, "no pasa nada, pero el foco tiene que estar ahí", incidía. Sobre la polémica que está dejando el certamen celebrado en lo localidad alicantina, Chanel aclaraba que "desde dentro se ha vivido una competición supersana, entonces todo lo que está pasando ahora es como ¡jo!, ¡qué raro y qué injusto fuera!, ¿no?", lamentaba. "El arte es subjetivo y cada uno tiene una opinión que es totalmente comprensible y respetable, pero lo que no se puede permitir como sociedad es linchar a una persona por un gusto propio", aseveraba. Además, se ha congratulado por el apoyo que ha recibido del resto de aspirantes del festival tras su triunfo: "Tenemos un grupo de whatsApp y he recibido mensajes de todos los otros participantes, en privado y en público", contaba. En este sentido, le han recordado el abrazo que se dio con Rigoberta Bandini en el backstage al acabar las actuaciones, una entrañable imagen que ha provocado las lágrimas de emoción en plató de Chanel. "Significó mucho", ha confesado sobre ese momento. "Todos tienen una carrera brutal y compartir escenario con ellos fue muy heavy", señalaba. Además, "cuando estaban dando las votaciones, nos dimos la mano" como muestra inequívoca del "compañerismo" que reinaba entre ellos, ha comentado.

Máximo Huerta defiende la victoria de Chanel y manda un mensaje a los críticos

VER GALERÍA

También ha hablado del instante que se vivió cuando se proclamó vencedora y acabó de rodillas en el suelo. "Era tan tenso... el aguantar la energía durante tantos días, los nervios... que no me lo creía y me derrumbé", ha reconocido. También ha defendido la artista su tema SlowMo que llevará a Turín (Italia), destacando que "lo mejor es el tipo de canción que es, que la escuchamos y puede ser número uno en las listas de España y del mundo entero", decía. "Nos representa como país porque tiene esa garra y pasión" de aquí, decía. Además, su letra "hace un llamamiento al empoderamiento femenino, algo que lo digo con la boca bien abierta y con todo el orgullo al ser mujer... de sentirte a gusto con tu cuerpo seas como seas", añadía. Por último, sobre si habrá cambios a lo que hemos visto hasta ahora de su apuesta, afirma que "todavía es pronto, pero lo que simpre digo es que para la imaginación no hay límites", ha dicho. "Es verdad que llevábamos una propuesta muy cerrada para Benidorm, pero tengo muchísimas ganas de sentarme con mi equipo, hacer brainstorming y ver qué podemos hacer para elevar todavía más la candidatura", concluía.

Sus sensaciones, la relación con el resto de aspirantes..., primeras palabras de Chanel tras su victoria

VER GALERÍA

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.