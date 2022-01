Chanel toma una decisión tras el odio recibido por su victoria en el 'Benidorm Fest'

Horas después de ganar el Benidorm Fest y conseguir su pase a Eurovisión, Chanel Terrero posaba para los medios en uno de los enclaves más populares de la localidad valenciana, el icónico mirador que separa las playas de Poniente y de Levante. El próximo 14 de mayo, la artista hispanocubana representará a España en Turín y, aunque siente una gran felicidad por esta oportunidad, su elección ha sido un tanto agridulce, ya que fue duramente criticada en redes sociales por imponerse a otras propuestas, como la de Rigoberta Bandini y su canción Ay mamá o Tanxugueiras con su himno gallego Terra. "Al final soy artista y de lo que me encargo es de subir al escenario, hacer bien mi trabajo, transmitir cosas bonitas y hacer sentir al público", declaró en el Telediario de La 1. "He recibido muchísimas críticas y desde aquí quiero hacer un llamamiento por favor a las redes sociales: tened cuidado con lo que decís porque está en juego la salud emocional y mental de las personas. Detrás de las pantallas hay seres humanos con sentimientos y tenemos que tener muchísimo cuidado con esto", pidió.

"Si no siento apoyo no pasa nada, pero el 'hate' es muy duro de llevar", añadió en el informativo de la cadena pública. A pesar de la presión que siente, la artista se encuentra "bien". Eso sí, ha tomado una drástica decisión, según confesó en otra entrevista concedida a Vertele. "Me he borrado Twitter por todo el ‘hate’ que estoy recibiendo".

Afortunadamente, la cantante de SloMo cuenta con el apoyo incondicional de todos los artistas que participaron en el Benidorm Fest. Rigoberta Bandini, que quedó en segunda posición, dedicó unas bonitas palabras a la ganadora. "Quiero mandarle toda mi fuerza a Chanel, te agarramos del brazo tal y como hacíamos en nuestra canción, hermana. Lo vas a petar", dijo. La artista, muy agradecida, respondió así en el citado medio: "Que una persona como ella, tan grande, una artista que mueve a las masas, diga esto en público me parece increíble porque es la realidad. Entre nosotras ha habido buen rollo siempre y ha sido maravilloso y da ejemplo. Se pueden hacer las cosas con cariño y con amor, con compañerísmo, que es como lo hemos hecho dentro del festival, y ahora que vayamos todos unidos a Turín a ganar".

Chaneñ se llevó la máxima puntuación (96) y entró prácticamente en shock. "No me veía ganadora para nada. Es la primera vez que saco un single y competía con artistas maravillosos con un montón de fans", declaró tras la victoria. Además, aseguró cuál era el mensaje que quería transmitir con su actuación. "Empoderamiento femenino. Una mujer empoderada es la misma que está en su casa en pijama que la que lleva un mono de pedrería. Y SloMo es un tema para sentirse segura con tu cuerpo".

