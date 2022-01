Sus sensaciones, la relación con el resto de aspirantes..., primeras palabras de Chanel tras su victoria

Tras una semana de incertidumbre ya se conoce quién representará a España en Eurovisión el próximo mes de mayo. Ella es Chanel. La cantante hispanocubana ha ganado el Benidorm Fest con su tema SloMo, al que han otorgado un total de 96 puntos, por delante de Rigoberta Bandini en segundo lugar con 91 y las Tantxugueiras con 90. De hecho, las gallegas consiguieron la máxima puntuación tanto del voto demoscópico como en el de la audiencia. Sin embargo, estas votaciones no fueron suficientes para que el grupo se llevase la victoria, ya que el primer veredicto del jurado, y el que más peso tenía dada la cantidad de puntos, se lo había llevado Chanel.

La cantante de origen cubano volvió a sorprender en el escenario al más puro estilo Jennifer López y, como de una diva del pop se tratase, imprimió la fuerza y la energía necesaria en su coreografía para que todos los espectadores del Palau L’Illa de Benidorm terminasen bailando a su son. "Eurovisión huele a Chanel", decía la cantante en sus primeras palabras en la rueda de prensa posterior al evento musical, tras haberse alzado con el primer certamen del Benidorm Fest. "Significa muchísimo porque no solo hemos trabajado muy duro durante estos últimos meses, sino que llevo muchísimos años dedicándome a esto, preparándome profesionalmente y por eso, ahora estoy aterrizando un poco. El verme en este escenario, con estos pedazo de artistas, enormes, y compartir escenario con ellos ha sido un sueño", confesaba la hispanocubana.

"Esta victoria todavía no me la creo, pero es un regalo", decía Chanel aún en shock, sujerando el Micrófono de Bronce con su mano izquierda sin soltarlo ni un momento. La propia cantante ha querido mandar un mensaje a todos los españoles respecto a su próxima aventura en Turín: "Vamos a ganar. Lo voy a dar absolutamente todo. Todos vamos a dar todo para ganar y para quedar primerísimos y traernos Eurovisión aquí", aseguraba feliz la artista de SloMo. "Mis compañeros me han dado la enhorabuena, ha habido muy buena energía. Me han abrazado, me han mirado a los ojos y me han dado mucho amor", contaba con una sonrisa de oreja a oreja. "Vamos a conquistar Europa con la energía española, con la sandunga, con el fuego, con el agua, con energía y hacerlos disfrutar bailando al ritmo de SloMo", decía la artista sobre cómo se llevarán al bolsillo el corazón de los europeos. Chanel y sus bailarines han terminado la rueda de prensa sacando la bandera española sonando su tema de fondo.

Chanel ha sido la ganadora de la noche en el Benidorm Fest. En unas votaciones muy reñidas, en las que han tenido que ampliar el tiempo del voto a 25 minutos según la dirección del festival -ya que al principio solo había quince minutos para votar-, la cantante hispanocubana ha conseguido el billete a Turín con su vibrante canción SloMo, con la que intentará hacer bailar a toda Europa y ganar así Eurovisión. El tema latino conseguía un total de 96 puntos por encima del Ay, mamá de Rigoberta Bandini, posicionada en segundo lugar, y de Terra, de las Tantxugueiras, conformándose con la tercera posición. En última posición se encontraba Gonzalo Hermida, el gran ausente de la noche a causa del coronavirus.

