Los mensajes de Rigoberta Bandini o Tanxugueiras tras la victoria de Chanel

Tras unos días llenos de emociones y nervios, la noche del sábado llegaba la gran final del Benidorm Fest, una velada con la música como gran protagonista que finalizó con la victoria de Chanel Terrero. La artista hispanocubana ya se prepara para representar a España en Eurovisión con su tema SloMo, una experiencia única que se sumará a la que ha vivido en esta cita musical donde ha sentido el cariño de todos sus compañeros. Y es que tal y como ella misma explicaba en una rueda de prensa ofrecida instantes despuñes de levantar el Micrófono de Bronce, la buena energía había reinado en la gala y el resto de aspirantes la felicitaron con un abrazo al proclamarse ganadora: "Me han dado la enhorabuena, me han mirado a los ojos y me han dado mucho amor".

-Gonzalo Hermida, la gran ausencia de la noche en la final del Benidorm Fest

-Polémica con las Azúcar Moreno y retirada de una aspirante en el Benidorm Fest

La victoria de Chanel, de origen cubano y nacida en la isla caribeña en 1992, ha generado una gran polémica ya que era la favorita del jurado pero no del público, quien apostaba por Rigoberta Bandini y su tema Ay Mama. La intérprete catalana no consiguió la victoria pero ha asumido su segundo puesto con gran deportividad y se ha mostrado muy cariñosa con su compañera, a la que le ha deseado lo mejor para el reto que tiene por delante. "Quiero mandarle toda mi fuerza a Chanel. Te agarramos del brazo tal y como hacíamos en nuestra canción, hermana. Lo vas a petar", le ha dicho.

Rigoberta, cuyo nombre real es Paula Ribó González y es madre de un niño, ha hecho un balance muy positivo de su paso por el Benidorm Fest ya que su tema ha supuesto una auténtica revolución y se considera un himno a la feminidad. Esta gran acogida le llena de felicidad puesto que considera que "no hay nada más satisfactorio para una artista que ver cómo su música entra en los corazoncitos de la gente para quedarse siempre en ellos". Asegura que le hubiese gustado representar a nuestro país en la próxima edición de Eurovisión pero está segura de que todo pasa por algo y que en su destino no estaba ir a Turín. Además, se considera una ganadora porque "nuestra victoria ha sido que hayáis convertido esto en un himno eterno".

VER GALERÍA

La tercera posición fue para Tanxugueiras, la formación musical compuesta por Aida Tarrío y las gemelas Olaia y Sabela Maneiro, que defendieron sobre el escenario la canción Terraz. Aunque no podrán llevar el folclore tradicional de Galicia a Eurovisión se sienten muy orgullosas de su actuación, de lo lejos que han llegado, y aseguran que en estos meses que quedan para que se celebre el festival apoyarán en todo a la ganadora. "Un abrazo enorme, un bico y todo nuestro apoyo a Chanel, estamos a tope con ella, para lo que necesite aquí estamos. Es una artistaza como la copa de un pino, una gran profesional y el show que presentó tiene mucho trabajo detrás. La apoyamos hasta la muerte", han asegurado.

VER GALERÍA

Rayden, el cuarto clasificado con su interpretación de Calle de la llorería, también se ha mostrado muy satisfecho por su actuación y su participación en la primera edición del Benidorm Fest. Horas después de subirse al escenario del Palau l'Illa asegura estar "bajando ya las revoluciones" y se muestra muy satisfecho porque "mostrar y demostrar lo que queríamos". David Martínez Álvarez, como se llama realmente el rapero madrileño que sale con la actriz Beatriz Fernández, reconoce sentirse "hiperorgulloso de mi equipo y teniendo la sensación de que hemos hecho una piña grande todos los que nos hemos enfrascado en esta aventura. Ya hemos ganado. Nos vemos en los escenarios".

VER GALERÍA

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.