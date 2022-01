Gonzalo Hermida, la gran ausencia de la noche en la final del Benidorm Fest

La gran final de la primera edición del Benidorm Fest ha terminado con sorpresa. Una de las claras favoritas en las quinielas era Rigoberta Bandini. No obstante, la vencedorá ha acabado siendo Chanel y lo ha hecho con una distancia mínima en las votaciones de tan solo cinco puntos. La artista hispanocubana se ha llevado el Micrófono de Bronce, lo que la llevará hasta Turín el próximo mes de mayo para representar a España en el festival de Eurovisión. Sin embargo, la noche del sábado ha tenido una ausencia muy notable. Eran ocho los que iban a participar en directo, pero al final han sido siete, ya que quien no ha podido estar presente durante el evento musical ha sido Gonzalo Hermida. El cantante había vuelto a dar positivo en el test de antígenos del sábado por la mañana, por lo que no ha podido acudir a presentar su canción Quién lo diría.

Como ya sucediese en la semifinal, Gonzalo Hermida ha tenido que participar con su tema a través del videoclip por tercera vez consecutiva. Cabe recordar que el cantante se había contagiado días antes de comenzar las semifinales del certamen eurovisivo, con la mala suerte que eso conllevaba ya que perdía así la oportunidad de poder participar en directo y defender así su canción. Por aquel entonces, la gala la tuvo que vivir desde su casa y los espectadores tuvieron que conformarse con su videoclip. Sin embargo, y a pesar de no haber podido mostrar su talento en el escenario, Hermida pasó a la final del Benidorm Fest, tras haber sido uno de los cuatro más votados de una de las semifinales. Pero por desgracia, esta situación se ha vuelto a repetir en la gran final.

A pocas horas de comenzar el espectáculo, era el propio Gonzalo Hermida el que lo comunicaba a través de una imagen que hacía pública sobre su test de antígenos, lamentando así el no poder estar presente: "No podremos estar en físicamente en la final, pero sí con toda mi alma y mi corazón puesto allí junto a todos mis compañeros", escribía con pena Gonzalo, asegurando que el mero hecho de estar en la final ya era todo "un éxito". También, el artista quería agradecer a todos el apoyo y decía que cantará Quién lo diría "en directo en todos mis conciertos y prometo que rompiéndome por dentro", terminaba el intérprete. "No puede ser, como era de esperar, pero estoy feliz por todo lo que me ha dado y me esta dando este maravilloso Benidorm Fest. Me quedo con unas ganas increíbles de cantar y poner mi corazón en ese escenario", lamentaba el gaditano en otra publicación.

La no participación de Gonzalo Hermida ha causado mucho revuelo entre los eurofans y los espectadores del Benidorm Fest, quienes han visto injusto que se emitiese solo un vídeo del cantante, ya que con ello no han podido saber cómo suena su voz en directo y su puesta en escena. La canción, según describe el propio gaditano, habla del reencuentro y en ella plasma su propia identidad. Finalmente, y a pesar de que Gonzalo Hermida no pudiese acudir de forma presencial, España tiene a la cantante que lo representará en Eurovisión el próximo mes de mayo en Turín: Chanel.

