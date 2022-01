El Benidorm Fest calienta motores para su gran final con la ausencia de Gonzalo Hermida

La gran final de la primera edición del Benidorm Fest 2022 está a la vuelta de la esquina. En unas horas se conocerá el ganador y, por consiguiente, el representante del festival de Eurovisión que se celebrará en Turín el próximo mayo. Una oportunidad única de alzarse con la victoria en el gran evento musical europeo para uno de los ocho finalistas de la noche, aunque uno de ellos no podrá estar presente esta noche. El ganador, además de conseguir el billete al certamen del año, será galardonado con el Micrófono de Bronce, obra del escultor José Luis Fernández, que será entregado por el representante de 2021, Blas Cantó.

VER GALERÍA

Rigoberta Bandini, Rayden, Xeinn y Gonzalo Hermida ganan la segunda semifinal del Benidorm Fest

En pocas horas dará comienzo el espectáculo, sin embargo, Gonzalo Hermida no podrá estar presente esta noche y será la ausencia más sonada, ya que es uno de los ocho finalistas. El cantante ha anunciado a sus seguidores que no podrá estar en la gran final debido a que sigue dando positivo en el test de antígenos. "No podremos estar en físicamente en la final, pero sí con toda mi alma y mi corazón puesto allí junto a todos mis compañeros", escribía el propio Gonzalo junto a una imagen del dispositivo de análisis, asegurando que el mero hecho de estar en la final ya era "un éxito". También ha querido agradecer a todos el apoyo y ha dicho que cantará Quién lo diría "en directo en todos mis conciertos y prometo que rompiéndome por dentro", terminaba el intérprete. Cabe recordar que el artista se contagió de coronavirus días antes de la segunda semifinal del Benidorm Fest por lo que ha tenido que vivir todo el proceso en la distancia.

VER GALERÍA

Por otro lado, el resto de finalistas ya conocen el orden de su actuación. Rayden será el primero en inaugurar la final del Benidorm Fest con su canción La calle de la llorería. Tras él, Olaia Maneiro, Aida Tarrío y Sabela Maneiro, el trío que forma Tanxugueiras, subirán al escenario para interpretar Terra, un tema con el que tratan de abrir fronteras y presentar la lengua gallega a toda Europa. En tercer lugar entrará en acción Varry Brava y su Raffaella, con la que buscará levantar de los asientos de nuevo a los allí presentes. Después le tocará el turno a Chanel. La actriz y bailarina probará suerte con Slo mo, una canción llena de ritmo y que hará bailar también al público del festival.

VER GALERÍA

Diez cosas que tal vez no sepas de Rigoberta Bandini: la cantante que arrasa en el Benidorm Fest

La quinta actuación será la de Rigoberta Bandini, una de las candidatas favoritas de la noche con el tema Ay, mamá. Tras una gran actuación, en la que presentó una puesta en escena diferente y reivindicativa -con un cambio de vestimenta, que pasaba de un vestido blanco a un mono color carne que simulaba un desnudo, y al pecho que adornaba el plató-, la catalana obtuvo la máxima puntuación con un total de 111 puntos en la semifinal (56 por parte del jurado profesional, 25 del jurado demoscópico y 30 del televoto). Después de Rigoberta será el turno de Xeinn. A sus 23 años, este joven volverá a hacer mover el esqueleto a todos los asistentes del Benidorm Fest con su Eco. Gonzalo Hermida sería el séptimo en cantar y, como sucedió en la semifinal, Quién lo diría volverá a sonar en la final a través del videoclip de la canción. Blanca Paloma cerrará el festival con la actuación de su tema Secreto del agua.

VER GALERÍA

Chanel, Tanxugueiras, Blanca Paloma y Varry Brava, ganadores de la primera semifinal del Benidorm Fest

Tras las actuaciones se hará el recuento de votos y se dará el ganador del Benidorm Fest o, lo que es lo mismo, el que representará a España en el festival de Eurovisión en Turín. Como ya hicieran en las anteriores emisiones, Inés Hernad, Maxim Huerta y Alaska serán los encargados de conducir la gran final de la primera edición de este evento musical, desde el Palau L’Illa de Benidorm. La noche del sábado promete una lucha entre canciones, cada una con un mensaje diferente, y solo uno de los ocho finalistas será el ganador y el que viaje a la ciudad italiana para intentar llevarse la victoria en Eurovisión.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.