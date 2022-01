El bonito gesto de apoyo de todos los artistas del Benidorm Fest a Gonzalo Hermida, confinado

Gonzalo Hermida, aspirante para representar a España en Eurovisión en 2022, truncó su sueño de actuar en la segunda semifinal del Benidorm Fest tras dar positivo en coronavirus. El músico gaditano, que es uno de los trece aspirantes concursantes que se clasificaron para la preselección de nuestro país, no ha podido disfrutar en directo de la gala, por lo que todos sus compañeros han querido hacerle un pequeño gesto que muestra el cariño que se han cogido en estas semanas. Todos ellos se han reunido en la piscina del hotel de la ciudad valenciana donde se alojan para aplaudirle y gritarle mientras se ha asomado al balcón de la habitación en la que se encuentra confinado desde que le hicieron la prueba. Azúcar Moreno, Blanca Paloma, Chanel, Javiera Mena, Marta Sango, Rayden, Rigoberta Bandini, Sara Deop, Tanxugueiras, Unique, Varry Brava y Xeinn se han reunido y han levantado sus brazos al artista de Quién lo díría, que les ha lanzado besos. "Ay pobriño", ha dicho una de las integrantes de Tanxugueiras, muy apenadas de que su compañero no pueda compartir con todos la experiencia.

Entre vítores y gritos de "guapo", todos ellos han querido mostrar al concursante que están con él en este momento tan duro. "Estoy roto por no participar en Benidorm Fest", fueron las primeras palabras de Gonzalo tras conocer que se había contagiado de coronavirus. El artista ha narrado desde el primer instante cómo se encuentra, desde su habitación, y lo mucho que se había cuidado para no coger la covid-19, algo que finalmente ha sido inevitable. "Amanezco con malestar, parece que había cogido frío ayer, me encuentro regular, me entran vértigos, entonces me hago la prueba y efectivamente estoy positivo", ha relatado desde sus perfiles sociales. Eso sí, aunque el artista no pueda participar en la segunda seminal en directo, se ha emitido el videoclip de su balada Quién lo diría, ya que continúa en la preselección.

El músico, que ha escrito canciones para Malú o India Martínez, ha relatado que está devastado y que está siendo "un momento bastante duro y difícil porque ya te ves aquí con todas las ganas" y lo único que ha deseado es que todos sus compañeros "estén lo mejor posible y que no lo haya cogido nadie", ya que estuvo con todos ellos los días anteriores a dar positivo. Además, desde el hotel también habló con Anne Igartiburu y el programa Corazón para expresar que a pesar de estar mal emocionalmente nunca se va a rendir. "Estoy ojitos hinchaos, pero no me quito la sonrisa de la cara jamás. He tenido mis subidas, mis bajadas y he tenido que luchar con mi yo más salvaje que quiere patalear y lloriquear todo el rato, al igual que salir corriendo hacia el escenario y darlo todo en los ensayos", ha relatado.

Hasta ahora, en lo profesional Gonzalo está triunfando como cantautor, porque además canta y produce. La música representa toda la vida para él, y en lo personal, la sigue viviendo muy de cerca con su novia, la cantante Julia Medina, conocida por su participación en Operacióin Triunfo. Su pasión les ha unido de una manera muy especial y hasta han trabajado juntos en varios temas.

