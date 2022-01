Escucha las canciones de la segunda semifinal del Benidorm Fest

La primera semifinal del Benidorm Fest dejó emoción, pero también nervios y no poca polémica. Con los primeros cuatro aspirantes españoles a Eurovisión seleccionados, esta noche se completará la lista que el sábado 29 de enero tratará de conquistar el oro en la final. El público parece que tiene claros favoritos aunque todavía queda tiempo para conocer el nombre y la canción que viajarán a Turín. ¿Sabes cuáles son las aspirantes que sonarán en la segunda semifinal? Escúchalas a continuación.

Chanel, Tanxugueiras, Blanca Paloma y Varry Brava, ganadores de la primera semifinal del Benidorm Fest

Xeinn, nombre artístico del joven de 23 años Alejandro Agudín Arribas, presenta Eco, un tema que ha sido compuesto por el autor Thomas G:son, responsable de Euphoria (ganó el certamen en 2012) y de las apuestas españolas para 2007, 2012 y 2015, I Love You mi vida, Quédate conmigo y Amanecer

Gonzalo Hermida se perderá la semifinal en Benidorm debido a su positivo en coronavirus aunque el certamen ha puesto en marcha su plan B. Se emitirá la actuación gabada del cantante, que presenta Quién lo diría

Gonzalo Hermida, positivo en covid, no podrá actuar en el Benidorm Fest: 'Estoy roto'

Marta Sango se hizo conocida en OT 2018 y entonces también aspiró al certamen pues el representante española se eligió entre los participantes del talent. Ahora se enfrenta al proceso de nuevo con Sigues en mi mente, un tema que ha compuesto ella misma y que tiene un toque sentimental y retro

Javiera Mena entonará Culpa en Benidorm. La chilena tiene en el mercado cuatro álbumes y además fue nominada en 2015 a un Grammy latino por la mejor canción alternativa

Rigoberta Bandini sube a la preselección eurovisiva Ay mamá, una canción que ya ha sonado en televisión como sintonía de la nueva docuserie de Rocío Carrasco, Montealto: regreso a la casa

Calle de la llorería es la canción que canta Rayden, una propuesta que presentó animado por otra representante de Eurovisión, Ruth Lorenzo (en 2014 participó con Dancing in the rain). "La noche que íbamos a sacar una canción, empezamos a hacer un repaso por temas eurovisivos y dije 'oye, pues mira, ¿por qué no?" ha declarado el artista

La candidata más joven que va a Eurovisión es Sara Deop con Make you say. A sus 18 años su objetivo es hacer bailar a los fanáticos del certamen con este tema, ¿lo conseguirá?

