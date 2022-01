Gloria Camila, emocionada al hablar del contenido de las cajas enviadas por Rocío Carrasco

Gloria Camila, que hace unos días explicó el motivo por el que no recogieron las cajas con pertenencias de Rocío Jurado enviadas por Rocío Carrasco, ha explicado lo que ha sentido al ver finalmente su contenido. Tras haber llegado a sus destinatarios después de algunos problemas de comunicación entre el torero y la que fuera presentadora de Hable con ellas, la hija de Ortega Cano ha reconocido que está feliz al ver los enseres, aunque cree que han llegado "un poco tarde". "La verdad es que estaba muy emocionada porque tenía muchas ganas de abrir las cajas, me encantó tenerlas. La verdad es que sí, lloré bastante porque había muchísimas fotos. Es verdad que no me ha dado tiempo a abrir todas porque eran muchísimas y con muchas cosas", ha explicado la colaboradora de Ya son las ocho sobre los 14 paquetes, el carrito de la compra, las sombrereras y los tres lienzos que su hermana ha mandado a la casa del diestro.

VER GALERÍA

Primeras imágenes de Rocío Carrasco en el rodaje de ‘En el nombre de Rocío’ y todos los detalles de la esperada docuserie

Después de la confesión de Ana María Aldón, en la que explicó que estaban felices de ver la emoción de Gloria Camila, la hija de la intérprete de Que no daría yo ha revelado el contenido de algunas de las cajas. "Hay lienzos muy bonitos, un retrato de mi hermano, uno mío y otro de mis padres con los dos. Es la foto que todo el mundo conoce de una Nochevieja que salimos todos vestidos de negro en La Moraleja. Es el que está estropeado, pero creo se puede arreglar", ha relatado la colaboradora, añadiendo que le ha encantado recordarlo todo. Además, Gloria ha asegurado que está muy contenta porque ha encontrado muchas fotos junto a los negativos reales que no había visto y que no tenía.

"Estaban todas las fotografías y muy bien cuidadas después de tanto tiempo guardadas", ha explicado sonriente Gloria, quien además ha recordado el viaje a Nueva York que hizo con casi toda la familia en el que les realizaron los retratos a ella y a su hermano. "De esos días, Antonio Delgado, que es de la asociación juradista, me ha mandado más que no había visto y José Fernando y yo salimos guapísimos ", ha continuado diciendo la colaboradora, recordando también que en esos días dieron a su madre el premio a la voz del milenio. "Me quedan algunas más por abrir, pero además hay recortes de periódico, cosas y premios de mi padre, fotos suyas", ha añadido, prometiendo llevar algo al plató para enseñar en directo el próximo día.

VER GALERÍA

¿Cómo se tomó Rocío Carrasco la adopción de Gloria Camila y José Fernando? Así lo contó la propia Rocío Jurado en ¡HOLA!

Además, Gloria ha querido agradecer desde sus redes sociales que Antonio Delgado le haya enviado unas instantáneas en las que Ortega Cano sale jugando con sus hijos en Colombia. "Alguien a quien quiero mucho me ha mandado estas fotos y claro, no he podido resistirme a compartirlas con vosotros. Ahí acabábamos de llegar y estábamos disfrutando de papi y de la que iba a ser nuestra nueva familia", ha escrito la hija de la más grande.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.