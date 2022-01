Ana María Aldón desvela la emoción de Gloria Camila al abrir las cajas de Rocío Jurado

Mucho se ha hablado en estos días sobre si José Ortega Cano había recibido los recuerdos de Rocío Jurado, sobre todo a raíz del estreno del documental No es hora de la venganza, es hora de la verdad. En un principio, aconsejado por sus abogados, el diestro se negó a hacerse con las cajas que le había enviado Rocío Carrasco sin dar demasiadas explicaciones. Sin embargo, esos enseres ya han llegado al domicilio del torero y ya se encuentran en su poder. Es más, según ha desvelado Ana María Aldón en declaraciones a Viva la vida, el que fuese marido de la cantante habría visto el contenido que guardaban esas cajas: "Está muy bien (Ortega Cano). Ha recibido las cajas y se han abierto", confesaba su mujer.

"Venían cosas dentro de un carro de la compra", comenzaba explicando Ana María Aldón sobre las cajas que había enviado Rocío Carrasco a Ortega Cano. "Exactamente eran catorce, un carrito de la compra abierto con dos sombrereras, donde venían sombreros de mi marido de los trajes de corto y tres lienzos", contaba la mujer del torero, desvelando lo que escondían en su interior. Al ser preguntada por lo que más le había conmovido al diestro de los objetos de la que fuera su mujer, la colaboradora de televisión confesaba que "todas las cajas no se habían abierto, por lo menos hasta el momento en el que yo estuve", aseguraba. "No sé cómo lo habrán vivido ellos, yo te cuento cómo lo he vivido yo", decía Ana María.

A pesar de que Ana María Aldón no quería responder a nada que no fuera sobre lo que ella había sentido al ver lo que contenía la entrega, la insistencia de Emma García ha hecho que se pronunciase sobre cómo había vivido ese momento Gloria Camila, la hija del diestro, la cual también se encontraba en el domicilio con ellos también muy expectante de lo que se iba a encontrar: "Gloria estaba emocionada. Estaba entusiasmada, emocionada y hacía muchos comentarios. Pero es ella la que tiene que hablar", contaba la colaboradora, recalcando lo "emocionada" que se había mostrado la tía de Rocío Flores al ver los objetos guardados durante tanto tiempo. Además, Ana María ha explicado cómo ha sido la recepción del contenido: "Ha llegado allí la furgoneta, ha descargado dentro de la casa y no fuera. Yo no he puesto ninguna condición y no estoy al tanto de cómo se ha procedido, ni con qué personas se ha hablado, yo solo he sabido que las cajas iban para casa", contaba la colaboradora.

"Hay cajas sin abrir. Está todavía ahí todo... Me dio mucha pena porque había un lienzo estropeado. Era un óleo y estaba cuarteado, pero los otros dos están perfectos. Y había un traje de corto que yo me probé y ya me veía yo ahí con ese traje en mi Rocío", desvelaba entusiasmada Ana María Aldón, recalcando que su marido no estuvo mucho tiempo: "Es que mi marido estuvo allí poco tiempo porque tenía una charla y se tenía que ir, entonces estuvo ahí cinco minutos. Estábamos viendo la cara a Gloria", zanjaba la mujer de José Ortega Cano.

