Las navidades agridulces de Ortega Cano tras el confinamiento de Ana María Aldón y su hijo por covid

Desafortunadamente la historia se repite para José Ortega Cano y Ana María Aldón, que una vez más se han visto afectados por la pandemia en esta época del año tan significativa como son las Navidades. El pasado viernes, su hijo José María comenzó a tener síntomas propios del coronavirus antes de sentarse a cenar todos juntos para celebrar la Nochebuena, lo que obligaba a su madre a llevarlo al hospital para saber con certeza qué padecía el pequeño de ocho años. Los resultados del niño daban positivo en covid, aunque por suerte la cosa no ha ido a más y tres días después tanto él como sus padres, que dieron negativo en el test, se encuentran "bien". Así lo ha contado esta mañana el propio diestro, que era captado primero saliendo de un establecimiento después de hacer unas compras y, posteriormente, hacía este breve apunte sobre el estado de salud de su familia a las puertas de su domicilio madrileño en declaraciones a Europa Press.

Mientras, su esposa sí explicaba ayer con más detalle cómo estaba la situación tras lo vivido. "Tengo clarísimo que el niño se ha contagiado en el colegio", transmitía con pesar la diseñadora este domingo a todos sus seguidores. "He estado vigilándole constantemente para ver si eran placas, pero en ningún momento" había sido así, proseguía. Felizmente, "ya no tiene fiebre ni está destemplado", por lo que los efectos del virus "han remitido pronto", se congratulaba. "Pero bueno, seguimos aquí confinados y lo que más me fastidia es no poderme ir a Cádiz con mi madre, una vez que mi niño y los demás estamos bien", explicaba. "El año pasado nos pasó lo mismo. Todos tuvimos el virus y tampoco pude estar con mi familia", recuerda Ana María con una mención especial para su progenitora, ya que "tanto ella como yo estamos deseando volver a pasar unos días juntas", remarcaba.

El viernes, la mujer de Ortega Cano hacía saltar las alarmas cuando compartía una imagen con su hijo desde el centro médico. "Con la ilusión que tenía por Papá Noel y al final nos vemos aquí", lamentaba sobre los deseos del pequeño, quien llegaba a marcar un 39,5 de temperatura corporal y esto les hizo permanecer aislados en una habitación mientras esperaban los resultados de la PCR. Contratiempo que desajustó sus planes de poder celebrar esa noche como hubieran querido, aunque los que sí pudieron pasarla juntos fueron José Ortega Cano y Gloria Camila, mostrando la gran relación paterno-filial que les une. Además, el pasado jueves, el maestro festejaba una fecha muy especial como era su 68 cumpleaños, y se mostraba exultante porque podía ver de nuevo a sus tres hijos. "José Fernando está aquí. Hace mucho tiempo que no venía y estamos muy contentos", relataba el que fuera marido de Rocío Jurado, que sigue muy de cerca la evolución y el estado del joven, ingresado en el centro de salud mental San Juan de Dios de Ciempozuelos (Madrid) desde 2017.

