Ana María Aldón acaba la Nochebuena en el hospital con su hijo José María

La pandemia ha marcado un año más las reuniones de Nochebuena y Navidad. El aumento de contagios en las ciudades ha hecho que muchas familias no hayan podido disfrutar estos días tan especiales juntos. La nueva variante ómicron en esta sexta ola también ha tocado de lleno a los famosos, haciéndoles cambiar de planes en estas fechas, siendo lo más importante el bienestar de los que han enfermado. Tras conocer hace varios días el positivo de Tania Llasera, el ingreso en la UCI de Antonio Resines -donde se encuentra recuperándose del COVID-19- y el reciente contagio de Toñi Moreno, que tuvo que regresar a su casa en ambulancia, ahora el contratiempo del coronavirus ha llegado a la familia de José Ortega Cano, que acabó la noche en el hospital.

“Con la ilusión que tenía de que esta noche venía Papá Noel y al final nos vemos la noche de Nochebuena en el hospital con 39,5 de fiebre", comunicó a todos sus seguidores la propia Ana María Aldón muy agobiada, desde el hospital donde se realizó el test a José María. La colaboradora explicó que su hijo había estado toda la noche con 39,5 de fiebre, uno de los síntomas de esta nueva variante. Al estar con una alta temperatura, la madre había decidido llevarle al hospital para realizarle un test y así salir de dudas. Pero, por desgracia, los resultados de la PCR no estuvieron a tiempo y madre e hijo tuvieron que pasar la cena de Nochebuena aislados en una habitación. En cambio, el resto de integrantes sí que pudieron cenar juntos porque conocieron el desenlace de las pruebas de antígenos, dando negativo en todos y cada uno de ellos.

"Me paso por aquí para deciros que estamos aquí el niño y yo encerrados en la habitación porque estamos esperando el resultado de la PCR. Hasta que no lo tengamos no podemos sentarnos todos en la mesa. Los demás tenemos test de antígenos negativo pero el niño tiene 39,5 de fiebre. De momento precaución", lamentó la colaboradora sin poder ocultar los nervios ante el posible contagio de su hijo. Este contratiempo desajustó los planes que tenían en la familia Ortega Cano de poder celebrar la Nochebuena todos juntos. No obstante, Ana María Aldón dio un toque de humor a la situación y desveló cómo iba vestida: "Las apariencias engañan, me he arreglado pero nada más lejos de la realidad... Estoy con las zapatillas de andar por casa". Finalmente, y al no tener noticias de los resultados, la diseñadora y su hijo tuvieron que pasar la víspera de Navidad separados de la familia: "Las 12 de la noche y los resultados no están. Estoy por quitarme el mono, el maquillaje y ponerme el pijama", zanjó Ana María.

Los que sí pudieron pasar la Nochebuena juntos han sido José Ortega Cano y Gloria Camila. Ambos mostraron la buena relación que mantienen y así lo hicieron ver con una imagen de los dos muy compenetrados, posando para los seguidores de la hija de Rocío Jurado y demostrando que siguen siendo una familia muy unida, a pesar de las polémicas recientes. Por el momento, aún se desconocen los resultados de la PCR de José María, por lo que el hijo deberá mantenerse apartado hasta que se sepa si es positivo o no.

