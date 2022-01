Toñi Moreno pasa su Navidad más dura tras contagiarse de Covid: 'Voy a morir de pena por no ver a mi hija'

Toñi Moreno ha narrado su experiencia con el coronavirus en primera persona después de preocupar a todos sus seguidores con un vídeo en el que viajaba en ambulancia. La periodista ha explicado que dio positivo en un test de antígenos justo cuando se disponía a grabar la promoción de Secret Story en su edición anónimos, de la que será una de las presentadoras junto a Carlos Sobera y Sandra Barneda. Pese a que asegura que se encuentra "como si le hubiera pasado un tren por encima", lo que más le duele a Toñi Moreno es tener que pasar la Navidad aislada y lejos de su hija Lola. Sin embargo, la conductora de Gente maravillosa no ha perdido su sentido del humor y ha aprovechado una videollamada con Jorge Javier Vázquez para mostrar el secreto que escondía bajo su vestido de gala.

"Llevaba con síntomas varios días y después de una PCR y cuatro antígenos seguidos dándome negativo, me hacen un antígeno en Madrid y soy positiva. Me vuelvo a casa en ambulancia para no contagiar a nadie y confinarme", con esas palabras Toñi Moreno anunciaba que tendrá que pasar las fiestas sola por culpa del coronavirus. Por seguridad, la presentadora ha contado que su hija Lola se encuentra en casa de su hermana: "Está feliz con su primo. Yo soy la que se va a morir de pena por no verla", ha expresado la comunicadora.

Toñi Moreno ha entrado en directo en la final del concurso Secret Story por videoconferencia y, a pesar de estar en casa y con síntomas, la periodista no ha dudado en ponerse sus mejores galas. "Yo he pensado y digo, seguramente la única que está mala con Covid encerrada soy yo. Iba a entrar en un prime time y me he puesto mis trajes, me he maquillado...", ha explicado Toñi Moreno a Jorge Javier Vázquez. Un look que tenía truco, ya que la presentadora ha mostrado que bajo su elegante vestido llevaba puesto el pantalón del pijama y que iba calzada con las zapatillas de estar en casa. Un toque de humor con el que ha hecho reír a todos pese a que ha asegurado que "está más sola que la una" y que van a ser "unas navidades horrorosas".

Además la periodista ha explicado con detalle su experiencia con la ambulancia ante la sorpresa del conductor de Secret Story, que vio el vehículo en las afueras de Mediaset y no tenía ni idea de a quién había venido a buscar. "Yo vivo en Sevilla y no puedes ir en transporte público si tienes Covid, así que tuve que ir en ambulancia", ha aclarado Toñi Moreno. "No he empezado y ya le estoy haciendo perder dinero a Paolo Vasile", ha añadido en tono de broma refiriéndose al consejero delegado de Mediaset.

