Descubre las adorables palabras que la hija de Toñi Moreno pronuncia cada noche antes de dormir

Toñi Moreno está viviendo, probablemente, el mejor momento de su vida. Y gran parte de esa felicidad se la deba, cómo no, a su hija Lola. La pequeña venía al mundo el 21 de enero de 2020 y, desde entonces, ha revolucionado la vida de la presentadora. La niña es un auténtico torbellino y, a punto de cumplir los dos años, ya es muy independiente. Hace tres meses comenzaba a ir al cole y ella le decía a su mama que quería ir solita:“Yo zolita … Jajajajajaj. Vamos al cole. Qué difícil me resulta encontrar el equilibrio entre protegerla o incentivar su autonomía", escribía Toñi en su perfil público. La periodista suele compartir fotos de su día a día con Lola jugando con la tablet, en los columpios o, incluso, tocando el piano. Además, en ocasiones acompaña a su mamá al gimnasio. Es normal que, al llegar la noche, caiga rendida en la cama. ¿Te gustaría escuchar las tiernas palabras que Lola pronuncia cada noche antes de dormirse? Dale al play y no te pierdas el vídeo, ¡te sacará una sonrisa!.

