Triunfa el amor en 'Secret Story': Luca Onestini se alza con la victoria y Cristina Porta queda segunda

Después de que Sandra Pica ganara el juego de las esferas de Secret Story, el reality de los secretos ha llegado a su fin tras más de 100 días de convivencia, risas, enfrentamientos, mucha emoción y amistades inesperadas. Gemeliers, Luca y Cristina Porta se lo han jugado todo y semana a semana han convencido al público de que de debían llegar hasta el pódium del concurso. Tras la expulsión de Luis Rollán, el televoto de la primera edición celebrity del formato ha hecho que triunfe el amor. Dejando a los cantantes como terceros en el ránking, el hermano de Gianmarco Onestini y la periodista deportiva, que han sido dos de los grandes protagonistas aunque han sido acusados de vender su relación para triunfar, han quedado en primera y segunda posición respectivamente. Así, el italiano se ha hecho con el primer puesto de la casa de los misterios de Mediaset, alzándose con los 50.000 euros del premio.

Con lágrimas en los ojos por la emoción del momento, Luca ha se ha tirado al suelo con su hermano Gianmarco, feliz de haber cumplido su sueño. "Quiero agradecérselo a toda la gente que me ha hecho ganar este concurso. Quiero dedicárselo a mi abuela. Nona, esto es para ti. Muchas gracias, de verdad", ha expresado el ganador tirando un beso al cielo y recogiendo el cheque con el premio del reality. Pero no solo eso, Onestini también se ha fundido en un precioso beso con Cristina, segunda finalista y la mujer con la que a partir de ahora quiere compartir más momentos de su vida.

La relación entre Luca y Cristina no ha estado exenta de polémica durante todo el concurso. Lo que comenzó como un tonteo y un simple apoyo dentro de la casa, ya que ninguno de los dos tenían muchas amistades entre sus compañeros, terminó por ser una de las historias de amor más intensas de todos los realities. Acusados de realizar la misma estrategia que Gianmarco y Adara en GH VIP y El tiempo del descuento, los concursantes hicieron oídos sordos y continuaron conociéndose día tras día. Protagonizando las pruebas semales en las que había que actuar como pareja, finalmente el italiano y la periodista dieron rienda suelta a sus sentimientos hasta el final del concurso.

Minutos antes de proclamar al ganador del programa, Lucía Pariente y Jorge Javier Vázquez han protagonizado un duro enfrentamiento en el que el presentador ha echado del plató a la madre de Alba Carrillo. Aunque la que fuera concursante de Secret Story se ha negado a salir, finalmente el programa ha hecho un parón y a la vuelta de publicidad se ha ido. El comunicador ha tenido palabras para Lucía y también para su hija. "Cuidado con Twitter. No sé si mañana tendrás programa, pero cuidado. De jueguecitos, ninguno. No me nombres jamás ni utilices juegos sucios contra este programa mintiendo y sembrando dudas. Como diría Mila Ximénez, 'yo no amenazo, ejecuto'", ha dicho Jorge mirando a cámara.

