Tania Llasera lanza un importante mensaje tras dar positivo en coronavirus

"Positiva y aislada; navidades covideñas para la mujer que lleva esta cuenta: yo". Con este sentido del humor y una elocuente fotografía en la que aparece con mascarilla y expresión resignda, Tania Llasera ha comunicado que ha contraído el COVID-19. La presentadora de televisión ha compartio con todos sus seguidores cómo se encuentra y también ha aprovechado para mandar un mensaje de precaución, en especial, antes estas fechas navideñas de reencuentros y reuniones que se avecinan.

La presentadora bilbaína ha continuado su mensaje haciendo una advertencia sobre los test rápidos de antígenos con la nueva variante ómicron: "Ojo que el test de antígenos me salió negativo y pensé que por si las moscas mejor ir por una PCR. Y confirmó lo que temía. Ómicron en el body. Contagiada con covid por primera vez en esta sexta ola", ha explicado a sus sus seguidores. La comunicadora ha destacado que tiene sintomatología leve, ya que se ha vacunado de todas las dosis: "Con pauta completita y aún así mocos y dolor de cuerpo tipo gripe". Aun así, Tania ha querido lanzar un mensaje de prudencia ante esta nueva variante y que está siendo más contagiosa que las anteriores: "Cuidado a todos por favor no os fiéis de los antígenos mucho, la sensación de falsa seguridad es real", ha concluido.

Muchos han sido los que han reaccionado a su noticia y le han querido lanzar mensajes de cariño ante su reciente contagio. "No nos libramos ni una... Cuídate, bombón", ha escrito la artista Carmen Farala. Desde el mundo influencer, Ambartxu, madre de cuatro hijos, le ha mandado su apoyo y se ha sentido identificada con sus palabras: "¡Mucho ánimo, Tania! Yo también di negativo en antígenos en La Paz y después en PCR ese mismo día. Y siempre lo comento en mi círculo de amigos. Mucho cuidado. Te acompañamos desde aquí". La actriz de Élite, Rocío Muñoz-Cobo, también ha dado positivo en coronavirus y le ha escrito compartiendo su situación: "Estoy en las mismas que tú. Ayer noche me lo confirmaron. Ánimo".

A Tania Llasera le toca pasar unos días en casa hasta estar completamente recuperada. Como ya ocurriese durante los meses de confinamiento a principios de la pandemia, la presentadora tiene que pasar el tiempo de alguna forma y lo ha hecho como muchos otros durante esas semanas, dándole un tijeretazo a su cabello. Aunque a juzgar por la imagen que ha compartido, Llasera ha decidido no arriesgar con su cambio de look. Además, a pesar de la distancia con sus seres más queridos, les tiene muy presentes. Familiares y amigos le han hecho llegar un ramo de flores, una caja de galletas y unos pasteles, con el fin de hacerle la cuarentena más amena y desearle una pronta recuperación. Concretamente los dulces llevaban una nota adjunta que decía lo siguiente: "Espero que no hayas perdido el gusto ni el olfato. Recupérate pronto, rubia", haciendo alusión a los síntomas que tiene la persona al contagiarse del virus.

