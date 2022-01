José Ortega Cano reúne a sus tres hijos por su cumpleaños y Navidad después de tres años

José Ortega Cano celebraba este jueves un día muy especial, su 68 cumpleaños. El extorero declaraba estar muy feliz con su nueva vuelta al sol, pero no por el único hecho de cumplir años, sino porque iba a celebrarlo con una compañía muy especial. Aunque la fiesta no iba a contar con muchos invitados ya que hay que "tomar muy en serio al COVID" y tomar las medidas necesarias para evitarlo, sí ha contado con la presencia de personas fundamentales para él. El torero se mostraba exultante porque "hoy están mis tres hijos y estoy muy feliz". Un cumpleaños que no olvidará ya que el diestro ha podido reunir a sus tres hijos, algo que no ocurría desde hacía tiempo, "José Fernando está aquí, hace ya tres años que no había venido y estamos muy contentos todos", relataba el marido de Rocío Jurado en el programa Ya son las 8, donde colabora su hija Gloria. Ortega Cano afirmó también que su hijo mayor "está muy tranquilo y muy bien".

- Ana María Aldón confirma la ruptura entre José Fernando y Michu

- Las significativas palabras de Ortega Cano sobre su relación con los Mohedano

El maestro sigue muy de cerca la evolución y el estado del joven, que se encuentra ingresado en el centro de salud mental San Juan de Dios de Ciempozuelos, en Madrid, desde 2017, "le veo todas las semanas, su hermana y el resto de la familia también", todos se turnan para visitarle y "estar con él", explicaba visiblemente emocionado al tenerlos a todos a su lado. En esta ocasión, ha sido al revés y ha sido José Fernando quien les ha visitado durante el primer permiso que recibe para poder pasar la Navidad fuera del centro junto a su familia.

La alegría de José Ortega Cano de verse rodeado de los suyos, no se reduce solo al día de su cumpleaños, sino que pasará Nochebuena y Navidad en la mejor compañía y la que más extrañaba, la de sus tres hijos: José Fernando, Gloria Camila y José María, y con su actual mujer, Ana María Aldón. Sin duda, el mejor regalo que podía tener en unas fechas tan especiales y tan familiares.

Después de la tormenta siempre llega la calma y, tras las polémicas desatadas con la emisión de la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, es maestro se encuentra tranquilo. Está previsto que la segunda parte de esta docuserie, que se llamará En el nombre de Rocío, vea la luz muy pronto y, tanto José Ortega Cano como su hija Gloria Camila, han iniciado acciones legales para que no llegue a emitirse. Como aperitivo al estreno, el pasado de 14 de diciembre, la cadena de Fuencarral emitió un programa especial a modo de homenaje a la "más grande" que no pasó desapercibido para ninguno de los miembros de su familia. El marido de Rocío Jurado reconoció en el programa Viva la vida, donde colabora Ana María Aldón, que no le invitaron, pero que tampoco hubiera ido de haber sido así porque el tema "está en manos de abogados y no se sabe lo que pasará de ahora en adelante". También afirmó que se esperaba algo "mucho peor" pero que, al final, llegó a emocionarse y que, aunque no soltó ni una lágrima, sí estuvo a punto de hacerlo.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.