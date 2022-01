La reacción de Ana María Aldón ante el próximo homenaje a Rocío Jurado: 'Esos recuerdos remueven cosas'

Después de la emisión de Rocío, contar la verdad para seguir viva y de la segunda parte que se estrenará próximamente, En el nombre de Rocío, Rocío Carrasco ha vuelto a saltar a escena porque va a mostrar en lo que ha estado inmersa en estos meses de silencio. La hija de Rocío Jurado ha estado trabajando en un programa, que verá la luz el 14 de diciembre, en el que mostrará en directo material inédito de la herencia que le dejó su madre. Por este motivo, y por lo que se pueda desvelar el próximo martes sobre el contenido de los 18 contenedores, Ana María Aldón ha querido hablar en el espacio que dirige Emma García en Viva la vida, en el que se ha mostrado preocupada por José Ortega Cano, ya que pase lo que pase tras su emisión, su familia se verá afectada.

La primera imagen de la colaboradora ha sorprendido, puesto que se situaba en la puerta de la casa que perteneció Rocío Jurado de La Moraleja. En aquella vivienda, la cantante pasó sus últimos días y Ortega Cano vivió sus peores momentos tras la muerte de la artista. Ana María Aldón ha querido destacar lo que una vez le contó el extorero acerca de esas situaciones de dificultad: "Recuerda unos días muy duros, en especial una noche muy dura con sus niños aquí solo y llegó a pasar miedo. Las noches las pasaba llorando". Antes de volverse al plató para continuar la conversación, la colaboradora ha confesado estar preocupada por su familia, independientemente de lo que haya en los contenedores: "A mí lo que más me duele y me preocupa es lo que puede hacer revivir a mi familia, en este caso a mi marido y Gloria. De mi marido recuerdo su mirada al ver lo que va a pasar, me transmitió tristeza". Tras sus palabras, Ana María ha dejado atrás La Moraleja y ha llegado hasta el set de Mediaset, donde ha continuado hablando sobre lo "incómoda" que se encontraba en la puerta de la que fuera la casa de Rocío Jurado y lo que conllevaba la emisión de los contenedores.

Ana María Aldón ha respondido de forma muy clara que a su marido no le molesta lo que ha preparado Rocío Carrasco: "A la familia no le molesta que haya ningún homenaje", ha asegurado la colaboradora. En cambio, a Gloria Camila no le sentó del todo bien, y más cuando se enteró por televisión de la existencia de ese material inédito de su madre: "Me molesta y me duele enterarme por televisión de que existen estos contenedores con sus pertenencias, discos, documentos...", expresó la hija de Rocío Jurado en Ya son las ocho. Unas declaraciones que, según la colaboradora les emocionaron tanto a José Ortega Cano como a ella. No obstante, Ana María se pone en la piel de la familia y de Gloria Camila, ya que continúa sin tener relación con su hermana: "Rocío Carrasco la tiene bloqueada el teléfono", ha confesado, dejando caer que el posible acercamiento entre las dos se alejaba. "Llega un día que quiere llamar a su hermana y no puede. Eso sucedió hace años. ¿Por qué tiene que volver a intentarlo ella?", ha explicado Ana María, añadiendo más adelante que lo que le gustaría a Rocío Jurado es que hubiese "unión" entre las dos.

El próximo martes 14 de diciembre verán la luz las imágenes inéditas que guardan esos contenedores: "Probablemente salgan cosas como un cuadro, un jarrón, unos cubiertos o una mantelería que es la que ponía en Navidad. Esos recuerdos remueven cosas y traen mucha tristeza", ha comentado afectada Ana María Aldón. "Yo sé lo que estoy viviendo en mi casa. Es mi intimidad y no tengo que contarla", ha explicado la colaboradora siendo muy tajante y sin querer entrar en más detalles, pero haciendo ver que, como bien ha dicho ella, está "luchando con un peso que no me corresponde por no caerme de nuevo".

