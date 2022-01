La reacción de Gloria Camila al programa especial sobre los enseres de su madre

Después de la emisión de Rocío, contar la verdad para seguir viva, Rocío Carrasco ha preparado El último viaje de Rocío, un especial en el que mostrará el próximo martes 14 de diciembre material inédito que le dejó en herencia Rocío Jurado y que por primera vez verá la luz. Tras hacerse público que hay fotografías, vídeos, vestidos, muebles y documentos que permanecían guardados en un depósito desde hace más de 13 años, Gloria Camila, que ya había dicho anteriormente que eran cosas que había que mantener en privado, ha expresado su asombro y no ha dudado en contar qué le parece que vayan a usarse todos estos enseres de 'la más grande'. "Me ha pillado por sorpresa. No sabía de la existencia de estos 18 contenedores ni del almacén. Voy a esperar al documental", ha relatado la hija de Ortega Cano, leyendo además un escrito de su abogado en el que se explica que si los papeles que puedan aparecer no son los que su hermana presentó en el juzgado cuando se le pidió, estaría incurriendo en delito. "En esta nueva serie no podrá aparecer ningún documento privado ni intimo de mi madre porque de ser así se habría cometido un engaño, no solo a los espectadores sino también a la jueza", ha dicho Gloria.

Gloria Camila aclara el motivo por el que denunció a Rocío Carrasco

La colaboradora ha asegurado que como espectadora le parece genial que se conozcan cosas de su madre, pero como hija y hermana no entiende ni comparte cómo se están haciendo las cosas. "Me molesta y me duele enterarme por televisión de que existen estos contenedores con sus pertenencias, discos, documentos...", ha reconocido, añadiendo que suponía que todo estaba guardado en algún sitio pero que no tenía ni idea de la magnitud. Además, la hija de Rocío Jurado ha hecho hincapié en que va a esperar a ver la serie documental antes de tomar ninguna decisión, aunque todo está en manos de sus abogados. "Voy a proteger la memoria y la privacidad de mi madre hasta donde pueda llegar y me mantengo en lo mismo", ha continuado diciendo.

La que fuera concursante de Supervivientes también ha dejado claro que con tantos enseres habrá cosas que no le gustaría que se enseñaran. Pero no solo eso, Gloria ha expresado que le hubiera encantado ver todo ese contenido antes de que se mostrara en televisión. "Nunca le he pedido a Rocío ver las cosas de mi madre porque llevo muchos años sin hablar con ella y no ha habido ningún momento para poder decirlo. Sí que es verdad que una vez me dio una pulsera de mi madre y me dijo que poco a poco me iría dando más cosas. Pero se terminó la relación y hasta ahora", ha dicho tajante.

Rocío Carrasco, en los juzgados por la demanda de su hermana Gloria Camila: 'Me ha sorprendido no ver a Ortega Cano'

La colaboradora de Ya son las ocho también tiene claro no le pediría ningún objeto que salga en el documental a su hermana porque para ella lo material no es importante, pero ha dicho que siempre estará dispuesta para recibir una llamada en la que hablar y tener una conversación de lo que sea necesario. "Yo no voy a dar el paso", ha dicho tajante, explicando que preferiría haber conversado con ella sobre este homenaje a su madre y no haber recibido una invitación para ir al programa. Además, Gloria ha querido expresar que se acuerda punto por punto de esa casa: "Era impresionante. Mi último recuerdo es cogiendo una mochilita para coger ropa e irme a casa de mi tía", ha concluido.

