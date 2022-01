Rocío Carrasco vuelve a televisión para descubrir en directo la otra herencia de Rocío Jurado

Después de varios meses en silencio por fin se ha dado a conocer lo que andaba inmersa Rocío Carrasco después de la emisión de Rocío, contar la verdad para seguir viva. Además de en la segunda parte del documental que se emitirá próximamente, la hija de Rocío Jurado ha estado trabajando en El último viaje de Rocío, un programa en el que mostrará en directo el próximo 14 de diciembre material inédito que le dejó en herencia su madre y que por primera vez verá la luz en televisión. Fotografías, vídeos, trajes, documentos que permanecían guardados en un almacén desde hace más de trece años en unos contenedores, de los que prácticamente nadie sabía de su existencia, y ni siquiera Rocío Carrasco, su heredera uiversal, conoce con precisión su contenido.

La noche del 14 de abril de 2008, algunas de las pertenencias más personales e íntimas de Rocío Jurado fueron introducidas en 18 contenedores y trasladadas a un lugar donde han permanecido ocultas durante trece largos años, señala el adelanto de este nuevo programa que se emitirá en directo a partir del próximo martes a las cuatro de la tarde. El director de Sálvame David Valldeperas ha confirmado que Rocío Carrasco estará presente y supervisará el traslado del tesoro de su madre, Rocío Jurado, para que se proceda a su apertura en el lugar donde se grabará la docuserie En el nombre de Rocío.

Tres trailers se encargaron de realizar el traslado a un lugar a 20 kilómetros de distancia en una especie de ceremonia en homenaje a la gran artista. "Rocío va a estar presente en ese traslado, ella no va a estar en su casa, va a estar en ese almacén y supervisando ese movimiento tan importante", ha señalado el director del programa que ha manifestado que este programa será el pistoletazo de salida a la nueva docuserie En el nombre de Rocío, que estaba prevista que se emitiera en otoño y cuya fecha todavía no se ha dado a conocer. El programa tiene previsto invitar a familiares y amigos de Rocío Jurado para que estén presente durante todo el traslado y habrá actuaciones en el plató de Sálvame con artistas cantando algunos de los temas más conocidos de Rocío Jurado.

Horas antes de que Sálvame emitiera este adelanto de El último viaje de Rocío, Rosa Benito contó en Ya es mediodía que había recibido una invitación de La Fábrica de la Tele, productora de Sálvame, para asistir a la proyección del tráiler. La cuñada de Rocío Jurado aseguró que no participaría en este evento porque tenía otros compromisos. Del mismo modo Gloria Camila, hija de Rocío Jurado, ha preferido mostrrse prudente a la hora de comentar qué le había parecido la emisión de un nuevo programa con material inédito de su madre. "No he visto nada, de verdad. Lo siento porque no he visto nada ni voy a decir nada", señaló la hija de Ortega Cano a su llegada al concierto de María Toledo.

