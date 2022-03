Rocío Flores y Gloria Camila se alejan de las polémicas familiares con un gran viaje juntas a París

Nada mejor que un viaje a la Ciudad de la Luz para desconectar y olvidarse, aunque sea solo por unos días, de los conflictos que te rodean. Así lo han podido hacer Rocío Flores y Gloria Camila, que este fin de semana ponían rumbo a París donde disfrutaban de una escapada inolvidable en uno de los lugares más bellos y con mayor encanto del planeta. Tía y sobrina vuelven a demostrar que lo suyo va mucho más mucho allá del vínculo familiar, con una relación íntima de amistad que cultivan y cuidan al máximo siempre que pueden. En esta ocasión, las veíamos llegar primero al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y mostrarse emocionadas mientras embarcaban, para después ocupar su asiento en el avión y expresar un "ahora sí, bye (adiós) España" justo antes de despegar. Ya en la capital francesa, no esperaban para visitar e inmortalizarse frente a algunos de los monumentos más emblemáticos e icónicos como son la Torre Eiffel o el Arco del Triunfo, iluminados al caer la noche.

Durante la mañana, han pasado por delante de varias sedes y tiendas de firmas de moda o complementos tan conocidas y prestigiosas como Dior, Louis Vuitton o Bvlgari, como parte de los paseos y compras que hacían. Un recorrido único donde degustaban algunas comidas rápidas de la zona o tenían entre las manos un buen café caliente para combatir el frío. Las bajas temperaturas e incluso la lluvia las han acompañado en esta aventura, por lo que han ido bien preparadas con gorros, abrigos y bufandas propios de la época del año en la que estamos. No han ido solas hasta allí puesto que, tal y como nos han mostrado, con ellas viajan Irene Valls y Javier F. Terrón. Se trata de dos jóvenes profesionales que, de un tiempo a esta parte, se han convertido en inseparables de Rocío Flores ya que forman parte de la agencia de marketing que asesora a la hija de Antonio David en posicionamiento y creación de contenido para redes sociales.

Sin duda, una travesía que habrá ayudado a tía y sobrina a desconectar por momentos del ruido o las polémicas que afectan a ellas mismas o a su entorno desde hace ya unos cuantos meses. Gloria Camila se enfrentaba recientemente en los tribunales a su hermana Rocío Carrasco tras demandarla para que no se hicieran públicos los escritos de su madre en la nueva temporada de la docuserie de Telecinco. "Soy muy defensora de los míos y lo seguiré siendo hasta que me muera", contaba la actriz hace una semana al respecto. Explicaba que su intención es mantener a salvo "la privacidad de una persona que ya no está aquí y tener conocimiento de unos documentos" que hasta ahora no sabía de su existencia. Mientras, Rocío Flores ha sufrido hace poco la dolorosa separación de su padre y Olga Moreno, hecho que la afectaba seriamente aunque siga muy unida a la última ganadora de Supervivientes.

