Gloria Camila explica qué ha pasado con los enseres que ha enviado Rocío Carrasco a su padre

Rocío Carrasco ha comenzado a desembalar todas las cajas de su madre que tenía guardadas en 18 contenedores y que se utilizarán para recrear la casa de Rocío Jurado en la docuserie En el nombre de Rocío. Entre todos los enseres que ha ido encontrando la hija de la cantante había varios objetos de José Ortega Cano, Gloria Camila y José Fernando, bienes que la que fuera presentadora de Hable con ellas ha enviado al torero este lunes y que finalmente no han sido recepcionadas por el diestro. Gloria ha querido dejar claro cuáles han sido las razones por las que no se han quedado con el envío que llegó sin aviso previo por parte de Rocío Carrasco. "El repartidor ha llamado a mi padre y le ha dicho que tenía algo para él. Él le ha dicho que tardaba 10 minutos pensando que era un paquete y cuando ha llegado se ha encontrado a toda la prensa y un camión enorme. Una vez allí le ha comentado a mi tío Aniceto que saliera a por ello sin saber de quién venía ni nada", ha comenzado diciendo la colaboradora en Ya son las ocho.

"Por el tamaño y por todo mi tío y mi padre le han dicho al repartidor que entrara por la puerta grande para descargar las cosas dentro y él le ha dicho que no podía, que le habían pedido que las tenía que dejar fuera. Todo estaba siendo grabado y tras decidir que las cajas no se sacaban fuera, se ha llamado al abogado para ver qué hacer", ha explicado Gloria Camila, añadiendo que tras 15 años sin saber nada, ni siquiera el contenido los contenedores, se podrían haber hecho las cosas de otra manera. Pero no solo eso, la colaboradora ha continuado explicando que el abogado les ha recomendado no coger los enseres porque se debía acordar una fecha entre las partes, además de que quedara registrado qué había en cada caja para que luego no hubiera malentendidos.

Según ha continuado relatando la hija de Ortega Cano, tras ser aconsejados por el letrado, el repartidor ha dicho que se iba a llevar las cosas y después de hacer una llamada, Rocío Carrasco se ha puesto en contacto con Aniceto, quien le ha dicho a la hija de Rocío Jurado que así no se hacían las cosas y que el abogado les ha había dicho que no recibieran las cajas. Además, la sobrina de Rocío Flores se ha emocionado en plató al recordar la mala relación con su hermana. "Estoy bien, pero a veces ves cosas que yo desconocida por completo y la pena es que me las tengas que mandar en un camión y no tener la comunicación que se debería tener. Entonces pues bueno, cosas de la vida", ha dicho entre lágrimas.

Muy emocionada también y con lágrimas en los ojos, Rocío Carrasco abre en en el tráiler al ritmo de Ay mama, la propuesta de Rigoberta Bandini para Eurovisión, muchas de las cajas llenas de objetos que tenía su madre en casa. Cuadros, dibujos, figuras que se verán próximamente colocadas en un plató que recreará la casa de la artista. "Mi madre no tiraba nada, ni a nadie. No se desprendía de nada", dice en las imágenes su hija, que ha llorado al ver una bata que llevaba su madre. Tras ver el vídeo, su hermana Gloria tampoco ha podido evitar emocionarse y ha expresado cómo hubiera querido que transcurriese todo. "Hay cosas que desconocía por completo y que me tengo que enterar por un camión que todavía están ahí", ha dicho la colaboradora, que ha reconocido que le encantaría tener todos esos enseres que han aparecido entre las cajas, como los retratos que les pintaron en Nueva York a ella y a su hermano y cuadernos de dibujos que hicieron cuando eran niños.

