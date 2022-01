Estos son los enseres que hay en uno de los contenedores de Rocío Jurado

Rocío Carrasco ha abierto este martes uno de los contenedores con los enseres de su madre, Rocío Jurado, tras días de incertidumbre e incógnitas sobre lo que habría en ellos. En El último viaje de Rocío se ha sigo el transporte de varios camiones con las pertenencias de la cantante hasta el punto donde se grabará el nuevo documental, En el nombre de Rocío. Ya en las instalaciones de Mediaset, la hija de la cantante ha mostrado lo que había en el container número 18. "Creo que este número, que coincide con el día de su cumpleaños, se ha escogido por algo. En los restantes puede haber de todo. Toda una vida: su casa, sus muebles, su ropa...", ha relatado la colaboradora antes de ver qué había dentro. Al abrir la primera puerta, la también presentadora ha dicho que sentía mucha nostalgia y alegría y ha enseñado algunos de los vestidos de la intérprete de Ese hombre.

Rocío Carrasco advierte sobre el homenaje a su madre: 'Otra cosa es que a terceras personas les pueda sentar algo mal'

"Ay mira, este traje es de los primeros, que Hilario seguro que se acuerda, de cuando ella llegó a Madrid. Esto es una joya. Este me lo voy a poner. Para la próxima feria me lo coloco", ha relatado Rocío muy contenta y emocionada de volver a ver los vestidos de su madre, reconociendo también que no se sabe todas las historias sobre ellos. "Mentiría si diría que sí", ha explicado. Tras mostrar ese traje, Rocío ha enseñado una capa blanca con plumas que 'la más grande' se ponía cantando Como las alas al viento y que se ha probado Jorge Javier Vázquez en directo. "Hubo muchos trajes que cuando me llevé para el museo dejé apartados porque no sabía si me los iba a quedar para mí", ha añadido Carrasco.

La que fuera presentadora de Hable con ellas también ha confesado que abrir estos contenedores no solo significa recordar a su madre sino que es "recordarlo todo". Además, Rocío ha comentado al presentador que en su casa tiene algunas cosas, como varios muebles, que pertenecieron a Rocío Jurado. "Esta bata de cola, que es impresionante, me queda un pelín grande pero me la voy a arreglar", ha comentado la hija de la artista, explicando en un principio que no iba a repartir con nadie los enseres. "Bueno, ya veremos. No sé lo que voy a hacer con todo, pero buen uso le voy a dar", ha relatado, expresando además que le gustaría encontrar alguna foto que no recuerda.

Rocío Carrasco supervisa emocionada el traslado de las pertenencias de su madre

Para sorpresa de Rocío, Carlos Arturo Zapata, que fue diseñador de su madre, ha llevado al plató el segundo vestido de novia que hizo para la cantante y ha explicado que lo ha traído desde Colombia. "Ella siempre quería una segunda opción. Este es el que no se puso, pero se pensó por si hacía mucho frío. Tiene su energía. Es una reliquia enorme", ha explicado el modisto, que ha alegrado mucho a la hija de la artista porque ella siempre se preguntó dónde estaba ese segundo traje que su madre encargó hacer.

