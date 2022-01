Rocío Carrasco supervisa emocionada el traslado de las pertenencias de su madre

La emisión de la primera temporada de la serie documental de Rocío Carrasco abrió nuevas preguntas e intrigas sobre los últimos momentos de Rocío Jurado en este mundo. La hija de la cantante habló sin tapujos sobre los años que pasó junto a Antonio David y las dificultades a las que se enfrentó, pero apenas se pronunció sobre lo que había pasado para que se produjera una separación en la familia tras la muerte de la artista. Meses después de que se vieran aquellas declaraciones, la defensora del espectador ha vuelto para supervisar, con una flor cercana al pecho para honrar a su madre, el enorme despliegue que se ha organizado en Telecinco. Todas las pertenencias de la intérprete de Como una ola del lugar han estado guardadas durante más de una década en un almacén y ahora han viajado hasta Boadilla del Monte, donde serán clasificadas y seleccionadas para el rodaje de la segunda parte de la serie documental.

La emisión de este traslado ha sustituido este martes a Sálvame, y ha incluido actuaciones en directo en el plató además de cámaras con Rocío Carrasco, cuatro reporteros y cinco puntos de directo, y un helicóptero con el que los espectadores siguen en directo a cuatro tráilers que transportan multitud de tesoros de la cantante. Miguel Poveda, India Martínez, Charo Reina, Lorena Gómez o Adrián Martín, al que Rocío ha regalado su clavel, han sido los encargados de amenizar este recorrido, interpretando versiones de las más famosas canciones de la fallecida artista. Mientras todos los demás vehículos se han quedado en Boadilla, el último y más pequeño de ellos se va a abrir en el plató, con Rocío Carrasco haciéndose cargo de los recuerdos de su madre que pueda haber dentro y ante la presencia de Jorge Javier Vázquez y el resto de colaboradores y amigos de la cantante.

Vestida con unos pantalones azules de terciopelo y una blusa de color amarillo, Rocío ha entrado en el plató mientras onaba Como una ola, y lo ha hecho terriblemente emocionada. Según le ha explicado a Jorge Javier Vázquez, durante todo el recorrido ha intentado pensar en otras cosas para no verse sobrepasada. En el plató ha recordado algunos momentos inolvidables de su infancia, como los largos meses de giras en los que Rocío Jurado estaba ausente, pero la llamaba a diario cada mañana para darle los buenos días. También ha señalado que, desde que se muriera la cantante, lleva un anillo y una pulsera que le pertenecieron, para estar siempre conectadas.

Los camiones, acicalados para la ocasión con el rotulado de la serie documental, En el nombre de Rocío, han viajado desde San Agustín de Guadalix hasta el polígono de Boadilla del Monte donde serán abiertos para ser utilizados en el nuevo rodaje. En un coche que encabezaba la comitiva iba la hija de la artista, emocionada por lo que significa el volver a ver y tocar las pertenencias de Rocío Jurado, que tantos recuerdos le traerán.

Rocío Carrasco ha dicho durante los días previos que el traslado de estos 18 contenedores le causa nervios: "Estoy ilusionada y ansiosa, tengo un cúmulo de emociones", comentaba el pasado fin de semana en una intervención telefónica en El programa de Ana Rosa, que está actualmente presentado por Patricia Pardo. Ya esperaba "alguna sorpresa", porque hubo un periodo de tiempo en el que no vivió junto a su madre. "Supongo que habrá cosas de las que yo no tenga conocimiento o no me acuerde, y esa también es mi ilusión, a ver qué tesoro me puedo encontrar que me acerque todavía más a ella", ha explicado con mucha emoción. "Dentro de esa casa está la vida de mi madre y la mía", ha puntualizado, recordando que su padre, Pedro Carrasco, también formó parte de ese hogar. "Yo en esa casa he pasado los años más felices de mi vida, que era cuando estaba mi padre con nosotras, y cuando estaba mi abuelo, cuando yo era más pequeña", ha añadido.

