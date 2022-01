Rocío Carrasco se pronuncia sobre un acercamiento con Gloria Camila y del especial sobre la herencia de su madre

Las imágenes inéditas de la herencia secreta de Rocío Jurado están a punto de desvelarse con el programa El último viaje de Rocío. A pocos días de su emisión, comienza la inquietud dentro de la familia de la cantante. Ya en Viva la vida Ana María Aldón mostró su preocupación por su marido José Ortega Cano y por Gloria Camila, porque cree que se verán afectados: "Probablemente salgan cosas como un cuadro, un jarrón, unos cubiertos o una mantelería que es la que ponía en Navidad. Esos recuerdos remueven cosas y traen mucha tristeza", explicó la colaboradora. Pero los nervios llegan también a una de las protagonistas del próximo especial de la artista, Rocío Carrasco. La hija de Rocío Jurado ha entrado en directo en Sábado Deluxe para hablar sobre este homenaje a su madre.

"Yo estoy loca porque llegue el martes. Os adelanto que va a ser un acontecimiento impresionante. Se va a liar, pero para bien", ha dicho la propia Rocío Carrasco, aumentando así la expectación del especial del 14 de diciembre. "Ella es inconmensurable como artista y persona. Ahí está su legado. Esto es un homenaje y lo que digo es que pienso que cualquier persona que la haya querido y admirado puede estar", ha explicado emocionada la primogénita de la artista. Ante esta reacción, Jorge Javier Vázquez le ha preguntado lo que había ocurrido para que ahora tuviese "el valor de enfrentarte a ese legado y compartirlo". "Ha pasado tiempo, cuando mi madre fallece y yo tengo que vaciar la casa de La Moraleja no fue nada fácil, era una casa muy grande con mucha vida dentro. Hice esa mudanza en las circunstancias en las que me encontraba, había perdido a mi padre 5 años antes y se me juntó todo con lo que ya todo el mundo sabe. No estaba en condiciones de poder abrir, mirar, escucharla... Desde hace algunos meses estoy más fuerte, tengo fuerza, empuje, ese coraje que antes me faltaba", se ha sincerado Rocío Carrasco.

Aprovechando la conexión telefónica, el presentador se ha interesado por un posible acercaiento entre Rocío Carrasco y su hermana Gloria Camila: "Terelu dice que ha llegado el momento de que tú y Gloria Camila habléis y Ana María Aldón ha dicho que también", le ha aseverado Jorge Javier, añadiendo la confesión de la mujer de Ortega Cano: "Ana María Aldón ha dicho que tienes bloqueada a tu hermana". Ante estas palabras, la hija mayor de la cantante decía: "Tiempo al tiempo. El tiempo siempre es impredecible, tanto para muco como para poco", ha contestado, sentenciando que el "homenaje" iba a ser "tan bonito" que no se le iban a volver a "ocurrir más preguntas de estas".

El último viaje de Rocío se estrenará el próximo martes 14 de diciembre. "A mí cuando me lo propusieron me pareció una cosa tan maravillosa. Toda aquella persona que la quiere y haya querido y la admire, si quieren participar de una forma u otra...", ha asegurado Rocío Carrasco, ante la pregunta de cómo sentaría a un miembro de la familia materna que estuviesen en el documental. El especial que homenajeará a Rocío Jurado, desvelará los 18 contenedores con pertenencias y documentos que han permanecido guardados y en secreto durante más de 13 años. Unas imágenes inéditas que descubrirán la herencia secreta de la cantante.

