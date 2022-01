Así es la casa en la que Rocío Jurado vivió sus últimos años y donde estaban sus más preciados enseres

La muerte de Rocío Jurado, el 1 de junio de 2006, sacudió a España entera. Tras su fallecimiento, sus pertenencias fueron trasladadas para su almacenamiento y hace quince años que nadie revisa todo lo que en su momento se guardó, habiendo entre los enseres todo tipo de tesoros, desde algunos de sus vestidos favoritos a fotos y otro tipo de documentos de lo más preciados. Este martes, se emite en directo el traslado de todos estos objetos tan preciados desde San Agustín de Guadalix a Boadilla del Monte, donde permanecerán hasta que sean abiertos para la emisión de la segunda edición del documental de Rocío Carrasco. La hija de la cantante participará en este recorrido y recordará inevitablemente esos últimos momentos que pasó con su madre en la casa donde vivía en La Moraleja, conocida urbanización de Alcobendas, en Madrid.

Rocío Jurado compró esta impresionante casa en 1988, y en más de una ocasión abrió sus puertas a ¡HOLA!, para espectaculares reportajes con posados que son ahora históricos. La casa, que tenía todo tipo de lujos, desde un gimnasio y piscina hasta un tablao y "bodeguilla", tenía una amplia entrada presidida por una impresionante escalera de mármol beis y barandilla dorada, en la que posaron madre e hija en los años 90. A los pies de la escalinata es donde la familia solía situar su belén en época navideña, mientras que el árbol se colocaba en el salón, a poco más de un metro de la chimenea de mármol negro con detalles dorados sobre la que también ponían adornos en esta época. En el comedor, presidido por una mesa de buen tamaño, llamaba la atención una de las paredes cubierta con una enorme cortina de color blanco con pliegues.

En el interior de la casa no faltaban las decoraciones naturales, con plantas que llenaban de vida las estancias, mientras que en las paredes las temáticas clásicas como los paisajes se mezclaban con los méritos de la cantante, que colgaba sus discos de oro y otros reconocimientos. Por supuesto, en la planta principal no faltaba el piano, para llenar música la casa como a Rocío tanto le gustaba. De hecho, en una entrevista televisiva aseguraba que no creía que nunca fuera a dejar de cantar, que lo haría de mayor y, si no llegaba, desde allí donde estuviera. En la misma altura estaban también su despacho y el de Pedro Carrasco, el dormitorio de la cantante y el de su hija, donde durmió los últimos meses de matrimonio según la propia Rocío Carrasco ha contado.

En el jardín de su casa de la Moraleja fue donde Rocío Jurado dio su famosa entrevista dando a conocer el diagnóstico de la enfermedad que acabaría con su vida casi dos años después. El último posado que ofreció a ¡HOLA! en su hogar fue en 2002, junto a José Ortega Cano y sus dos hijos, José Fernando y Gloria Camila, tras haber presentado a su primera nieta, Rocío Flores, y hablando con tranquilidad del divorcio entre su hija y el ex guardia civil Antonio David Flores. "Te diré que Rocío tiene sus motivos para hacer lo que ha hecho y tengo que respetar siempre su decisión", decía en el año 2000.

