¿Qué pasó con la casa familiar de Rocío Jurado tras su muerte?

Montealto, la casa que fue el hogar de Rocío Jurado en La Moraleja, Madrid, dejó de ser propiedad de los herederos de la cantante en febrero de 2008, cumpliendo así con la última voluntad de la artista. En su testamento, la chipionera dispuso que el chalé no pasara a ningún familiar sino que se vendiera y se repartiera el dinero de esa venta en cuatro partes, dos para su hija Rocío Carrasco y dos para sus hijos José Fernando y Gloria Camila. En aquel momento, José Fernando y Gloria Camila eran menores de edad y la cantidad recibida fue a parar a una cuenta bancaria. "Hasta que no sean mayores de edad no podrán disponer de ese dinero, que irá generando intereses a medida que pase el tiempo", explicó José Ortega Cano. El torero, que vivía allí, tuvo que abandonar la casa y emprender una nueva etapa con sus dos hijos, confesando que sentía "mucha pena" por despedirse del que había sido su hogar durante tantos años.

VER GALERÍA

Una vez formalizada la venta, los camiones de mudanza empezaron a retirar las pertenencias de la cantante que han permanecido almacenadas en unas instalaciones a las afueras de Madrid durante 13 años. Ahora, esos enseres, guardados en 18 contenedores, verán la luz en El último viaje de Rocío, un programa especial que se emite esta tarde en Telecinco.

- Así es la casa en la que Rocío Jurado vivió sus últimos años y donde estaban sus más preciados enseres

Según ha contado Rocío Carrasco, la mudanza de Montealto fue muy dura para ella. "Hice esa mudanza en unas circunstancias emocionales bastante complicadas, muy duras", declaró en El programa de Ana Rosa. Unas palabras que corroboró su amiga Carmen Borrego. "En ese momento, Rocío está muy tocada”, dijo, recordando el estado anímico en el que tuvo que empaquetar los enseres de su madre. “Sé que ella desmontó personalmente la habitación de su madre y el resto lo dejó en manos de una empresa de mudanzas que sabía que lo harían con todo el respeto y cuidado. Rocío recoge lo que ella quiere de su madre y lo tiene en su casa", añadió la colaboradora.

VER GALERÍA

El traslado de los 18 contenedores convenientemente numerados se llevará a cabo esta tarde entre San Agustín de Guadalix, localidad en la que se encuentran actualmente, y Boadilla del Monte, donde quedarán almacenados a la espera de ser abiertos. Tras su apertura, serán cuidadosamente seleccionados por un director de arte, dado que formarán parte sustancial de la escenografía que acogerá próximamente las grabaciones de la serie documental En el nombre de Rocío. La hija de la cantante espera encontrarse con "alguna sorpresa" porque su madre, según desveló, "era un misterio".

VER GALERÍA

En Montealto, conocida popularmente como Villa Jurado, la cantante vivió sus días más felices y fue donde se despidió de su familia antes de morir el 1 de junio de 2006 de un cáncer de páncreas. Según publica La Razón, la casa de la artista se vendió a un inversor que quería reformarla para alquilarla, sin embargo, la crisis inmobiliaria de 2008 truncó sus planes y el hogar de la Jurado acabó saliendo a subasta pública a principios de 2017 tras los impagos de su propietario. La puja quedó desierta y un año después el chalé pasó a ser propiedad de una entidad bancaria.

Rosa Benito, ex mujer de Amador Mohedano, no conocía el triste final de Villa Jurado. "Yo esto no lo sabía. Sabía que el nuevo propietario había tenido problemas con esto de la crisis, no podía hacer frente a los pagos, pero no sabía que se la habían quitado. Yo creía que había salido para adelante y que seguía manteniendo la casa. De hecho, mi hijo Fernando muchas veces pasa por ahí, porque adoraba a su tía, y se queda mirando y piensa en llamar a la puerta y pedir que le dejen entrar para ver la casa de su tía", declaró en Ya es mediodía.

VER GALERÍA

Así quedó repartida la herencia de Rocío Jurado

A su viudo, José Ortega Cano, le dejó ‘Yerbabuena’, propiedad que el torero acabaría vendiendo en 2013. A su hermana Gloria le dejó la casa de Chipiona. La finca ‘Los Naranjos’ se destinó a los dos hermanos de Rocío Jurado, Gloria y Amador Mohedano. A este último, además, le dejó una nave industrial. A su ahijado Fernando, hijo de Amador, le legó otra nave industrial mientras que para Juan de la Rosa, su leal amigo y secretario, un chalé adosado en Chipiona. Rocío Carrasco, como heredera universal, recibió los derechos de todas las canciones de la artista, un apartamento en Miami, la mitad de otro apartamento en la misma ciudad que compró con José Ortega Cano, una finca entre Chipiona y Rota, y las joyas de su madre.

Haz click para ver el documental de Rocío Jurado, que recuerda sus mejores años a través de las portadas de ¡HOLA! en la serie Stars. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!

Loading the player...

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.