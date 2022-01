Ortega Cano asegura que ya tiene en su poder las cajas que le ha enviado Rocío Carrasco

Loading the player...

Por fin se ha resuelto uno de los grandes enigmas de esta semana. ¿Aceptaría Ortega Cano las cajas con objetos personales que le mandaba Rocío Carrasco? En un primer momento, el torero -aconsejado por sus abogados- no aceptó recoger dichas pertenencias, pero finalmente ha cambiado de opinión y así lo ha anunciado ante los micrófonos de Europa Press, como puedes comprobar en el vídeo. Pero lo más significativo de todo es que, a los pocos minutos de esta noticia, Gloria Camila compartía en su perfil público dos imagenes muy especiales de su infancia y las acompañaba de estas palabras: "Alguien a quien quiero mucho me ha mandado estas fotos y, claro, no he podido resistirme a compartirlas con vosotros". ¿Te gustaría saber de qué fotografías se tratan? ¿A quién se refiere Gloria Camila con 'alguien a quien quiero mucho'? ¿Habrá habido un acercamiento entre ella y Rocío Carrasco? Dale al play y no te pierdas el vídeo.

