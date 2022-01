La felicidad de Jorge Sanz en su primera foto junto a su nieta Vega

Loading the player...

"Con todos mis polluelos en casa... No cabe más amor.. qué ganas tenía de tener a Vega en VillaSanz!!", estas son las palabras con las que Jorge Sanz muestra su felicidad al tener a su nieta en brazos por primera vez. Era tal la emoción del actor que no quería separarse de la pequeña: "No tengo claro que les dejé volverse". Vega es hija de Marta, de 31 años, la mayor de los descendientes de Jorge Sanz que, además, tiene otros dos hijos: Merlín y Lope, de 19 y 7 años respectivamente. El intérprete, que es un hombre tremendamente familiar, está inmensamente feliz y así lo muestra en su perfil público con una tierna foto junto a su nieta. En estos dulces momentos para él, Jorge también ha querido tener unas palabras de apoyo para su amigo del alma, Antonio Resines: "Estoy feliz y toda esta calma se la mando a mi amigo Antoine LaTulipe... Ánimo Grande!!!". Dale al play y conoce a la primera nieta de Jorge Sanz, ¡es una belleza!

