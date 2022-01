Abucheos y acusaciones de tongo: el jurado de Benidorm Fest enfurece a los fans por su falta de apoyo a Tanxugueiras

Los votos nunca llueven a gusto de todos. Este célebre dicho define a la perfección lo ocurrido durante la primera semifinal del Benidorm Fest, programa que tiene como objetivo escoger al representante español para el certamen de Eurovisión. Durante la fase de votaciones, en la que se combinaban los puntos otorgados por un jurado profesional y el público, fue cuando estalló la polémica. Una más. El jurado profesional, formado por Natalia Calderón, vocal coach, Miryam Benedited, coreógrafa, Estefanía García, inspectora del Coro de RTVE, Marvin Dietmann, director artístico y Felix Bergsson, presidente de la delegación de Islandia en Eurovisión, era el primero en emitir su veredicto y lo hizo, en medio de abucheos y gritos de "tongo" de parte de los presentes. ¿El motivo? El grupo gallego Tanxugueiras, que parte como uno de los grandes favoritos de la audiencia, se quedó fuera de sus cuatro seleccionados.

Otorgaron sus puntos a Chanel (55), Blanca Paloma (41), Varry Brava (39) y Azúcar Moreno (39), dejando fuera de la final al trío gallego. El malestar del público trató de ser apaciguado por uno de los presentadores, Máxim Huerta, que recordó que no todo se reducía a estos votos. "Queridos eurofans, si nos gusta la música, lo que tenemos que hacer es apoyar a nuestro grupo, ir a sus conciertos y comprar sus discos. Eso de entrada. Vamos a seguir, porque esto solo es la propuesta del jurado". Y sus predicciones se cumplieron pues el conjunto cuenta con un importante apoyo popular, así que el descarte inicial quedó atrás después de la votación de los eurofans que encumbró al folclore gallego a la segunda posición y lo mandó directo a la final del sábado (obtuvieron 93 puntos: 38 del jurado profesional, 25 del público demoscópico y 39 de los espectadores).

Las lágrimas de emoción de Tanxugueiras

Las tres artistas gallegas presentaron su Terra por primera vez en directo ante quienes han apostado por ellas y demostraron un gran poderío vocal y una estética alejada de los vestidos tradicionales de su cultura: de negro y con un marcado maquillaje con destellos dorados tocaron sus panderetas mientras sus dos bailarines, Fran Sieira y Artur Puga, desarrollaban los pasos de una muñeira. La puesta en escena aunó a la perfección tradición y modernidad, carta de presentación de Olaia y Sabela Maneiro y Aida Tarrío. Incluso el portugués Salvador Sobral, ganador de Eurovisión 2017 y que actuó durante esta primera entrega del Benidorm Fest, apuesta por ellas. “¡Voy por las gallegas! ¡Vivan las gallegas!” exclamó.

Y ellas, ante semejante ola de apoyo a su tema, que rompe las barreras del idioma y grita que "non hai fronteiras" (no hay fronteras), no pudieron evitar las lágrimas durante su posterior comparecencia. “España está preparada para mandar un proyecto inclusivo, diverso y que luche por las lenguas cooficiales” aseguraron, tras lo que se fundieron en un abrazo y rompieron en llanto. Se refirieron además a la espontánea reacción del público tras las votaciones: "El jurado tiene sus criterios y hay que respetarlos. Son cinco personas y cada una tiene sus gustos". Y opinaron sobre si en la final habrá algún cambio en ellos. "Sabemos que es gente que tiene las ideas muy claras. Nosotras intentaremos afinar un poco más y a ellos le pedimos que abran un poquito las miras" explicaron. Las redes, cuyo peso es indiscutible como manifestación de los eurofans, ardían y nombres como Ana Peleteiro y el también cantante Iván Ferreiro manifestaron su incredulidad por el veredicto del jurado. Tanxugueiras va a la final junto a Chanel, Varry Brava y Blanca Paloma y junto a quienes pasen el corte en la segunda semifinal, que se celebra hoy jueves 27 de enero.

No es la primera vez que la preselección española para Eurovisión desata el enfado de los eurofans, que no tienen problema en volcar sus críticas en las redes o elevar sus abucheos. Ocurrió en 2017 cuando el jurado profesional proclamó ganador de la selección a Manel Navarro y su tema Do it for your lover, que se impuso a Mirela y su Contigo, que le había doblado en los votos del público. El disgusto de los aficionados se acrecentó después de su actuación en el festival cuando, durante el estribillo del tema, el artista desafinó de manera notable, provocando todo tipo de comentarios y críticas. Igualmente cuestionada fue la elección de Rodolfo Chikilicuatre para el certamen de 2008. El personaje inventado por el actor David Fernández sorteó con holgura el sistema abierto que se había planteado en esa edición, apoyado por quienes se tomaban a broma el certamen. El Chiki Chiki sonó en el escenario europeo para disgusto de los amantes de festival, que consideraron su candidatura como una fata de respeto (y eso que obtuvo el mejor puesto en cuatro años para España que quedó en el número 16).

