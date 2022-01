El positivo de Tanxugueiras, el autotune de Luna Ki... los últimos giros de guion del Benidorm Fest

Del Benidorm Fest que se celebra el próximo 26 al 29 de enero, miércoles, en la ciudad la ciudad costera de Valencia, saldrá el representante español de Eurovisión. Un concurso que está convirtiéndose en una verdadera montaña rusa de emociones cuando solo quedan unos días para que los artistas se suban al escenario: si bien las Azúcar Moreno y Marta Sango se enfrentaron a la polémica por asistir a una fiesta hace unos días y arriesgarse a coger COVID, este lunes se ha conocido que Tanxugueiras dieron positivo hace algunos días. Sin embargo, tal y como ellas mismas han hecho llegar a su público, están recuperándose y se espera su participación pese a todo. "Parte del equipo ya está en Benidorm, Aida y Olaia viajaremos en los próximos días por precaución", han asegurado a sus seguidores.

"Estamos bien y recuperándonos. Y, por supuesto, también deseando llegar para poder compartir con vosotros Terra en directo", han añadido desde la cuenta oficial del grupo formado por el trío de pandereteiras gallegas Aida Tarrío, Olaia y Sabela Maneiro, que son hermanas gemelas. Tras su tuit anunciaron que Aida ya había viajado a Benidorm y se había unido con su compañera, por lo que solo queda Olaia por recuperarse antes del comienzo del concurso que abre su puertas el 26 con la primera de las semifinales, aunque se ha perdido el ensayo que se ha realizado este lunes. El 27 será la segunda y, finalmente, el 29 se escojará a la persona (o grupo) que representará a nuestro país en el famoso Festival de la Canción que este año tendrá lugar en Turín (Italia) tras el triunfo del grupo Måneskin en 2021.

El motivo de la renuncia de Luna Ki

Durante el fin de semana se conoció que Luna Ki, una de las semifinalistas, se retiraba de la carrera por no poder utilizar el autotune en el que se basa su canción en Eurovisión. Según se ha sabido en las últimas horas fue una decisión que tomó la cantante con su equipo. En su comunicado, la intéprete de Voy a morir explicó que en RTVE le avisaron el pasado miércoles que en Turín no iba a poder usar esta herramienta, pero que tendría varios meses para preparar la nueva versión si resultara ganadora, sin embargo ella ha argumentado que en las bases publicadas de Eurovisión no se incluye este detalle. María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, ha comentado durante la rueda de prensa que se ha celebrado este lunes en Benidorm que tanto el resto de artistas como la organización respetan la decisión, y que no se reorganizarán las semifinales con un nuevo concursante sino que se mantendrán los existentes.

"Nos entristece, ya que el autotune es una herramienta musical que ha sido utilizada por artistas como Cher desde el 98, y que representa parte del sonido e identidad de una generación", ha dicho la Luna Ki, cuyo tema Voy a morir había conseguido medio millón de visualizaciones en YouTube en este primer mes desde su publicación. "Para mí el autotune es parte de la esencia de esta canción, que es parte del concepto y eliminarlo de la interpretación haría que pierda su esencia y no quiero eso", ha reiterado. Además, ha criticado que no la dejen actuar como invitada pese a no formar parte del concurso.

