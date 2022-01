Del folclore tradicional al éxito viral: Tanxugueiras, las cantantes gallegas candidatas a Eurovisión

Los próximos días 26, 27 y 28 de enero se celebrará la primera edición del Benidorm Fest, el festival en el que se decidirá quién de los 14 participantes se convertirá en el representante de España en la próxima edición de Eurovisión. Con Galicia por bandera Aida Tarrío y las hermanas Olaia Maneiro y Sabela Maneiro forman el trío Tanxugueiras, nombre que cada vez suena con más fuerza entre los favoritos, junto al de Rigoberta Bandini y Rayden. El objetivo de las tres artistas gallegas es dar a conocer el folclore tradicional de sus raíces y lo harán con la canción Terra, con la que esperan concursar en Turín ante toda Europa y convertirse en el primer grupo de la historia que representa a nuestro país con una tema interpretado en una de las lenguas cooficiales.

VER GALERÍA

- ¡Qué momento! La reacción de Ana Mena al saber que participará en el Festival de Sanremo

La magia de Internet dio impulso a los inicios musicales de Tanxugueiras cuando, en 2017, un vídeo en el que aparecían las tres cantando y haciendo percusión de forma improvisada se convirtió en viral. Desde entonces, su éxito no ha parado de crecer, llegando más allá de las fronteras de Galicia, cuya cultura popular expanden por donde van. Un año más tarde lanzaron su primer álbum homónimo; en 2019 Contrapunto, el segundo y el disco que las consolida; y en 2021, cuatro nuevas canciones: Tenerlo, Figas, Midas y Terra, la candidata a Eurovisión 2022. En solo tres años y pese a la pandemia, Tanxugueiras han visitado más de 100 escenarios de todo el planeta acompañadas por sus inseparables panderetas.

Las hermanas Olalla y Sabela, con 31 años, y Aída, de 24, se declaran amantes del folclore gallego y lo consideran "una cultura milenaria con muchas cosas que contar", tal y como explicaron en Onda Cero. "Lo hemos mamado desde muy pequeñas y es con lo que nos sentimos más identificadas, como cualquier persona se identifica con su tierra y con sus raíces", continuaron desarrollando sobre su proyecto. Tanxugueiras se definen a sí mismas como "mujeres fuertes, valientes y empoderadas" y, a nivel musical, han encontrado la fórmula perfecta para ligar tradición con vanguardia, versionando el folclore y mezclándolo con ritmos más actuales como el trap. Una estrategia que siguen fielmente en Terra, un tema que superó el medio millón de reproducciones el día de su lanzamiento y que situó a Tanxugueiras como las segundas más escuchadas de la lista de Apple Music, solo por detrás de All I want for Christimas is you de Mariah Carey, tan típico de las fechas navideñas.

VER GALERÍA

- La bonita historia que se esconde tras la foto del nuevo amor de Rayden

Sobre la posibilidad de representar a España en Eurovisión, Tanxugueiras han asegurado a RTVE que "tienen muchas ganas" y que están trabajando duramente en su puesta en escena del Benidorm Fest, pero que "aún no se imaginan allí". Eso sí, de poder interpretar su canción en el escenario de Turín tienen muy claro que su misión será: "Normalizar las lenguas cooficiales y que la cultura galleta tenga presencia", han explicado en la rueda de prensa de presentación de todas las canciones candidatas, donde han afirmado que es importante que fuera de España se conozca más folclore nacional que el flamenco.

Como curiosidad, las cantantes explicaron en el mencionado evento que no tenían pensado convertirse en las posibles representantes de Eurovisión, pero que el portal Eurofans de España hizo una encuesta el pasado septiembre para averiguar quiénes serían los candidatos preferidos por el público y el nombre de Tanxugueiras fue uno de los más repetidos. "Esto significa que hay gente de fuera de Galicia que, sin entender el idioma, también nos apoya", afirmaron las tres cantantes en la mencionada entrevista en la que explicaron que ellas consideran que la música es el verdadero lenguaje universal.

VER GALERÍA

- La cantante Rigoberta Bandini estrena su single 'Julio Iglesias', repleto de guiños al intérprete

- Ana Mena, obligada a cancelar su actuación ante el Papa Francisco

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.