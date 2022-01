Azúcar Moreno, Marta Sango o Rayden, entre los 14 preseleccionados para Eurovisión 2022

Benidorm Fest, el festival a través del cual se elegirá al representante de España en la próxima edición de Eurovisión ya tiene a sus 14 seleccionados. Un evento que se celebrará a finales de enero en la localidad alicantina y para el que se han recibido un total de 886 candidaturas, que podían ser tanto de artistas anónimos como conocidos. Finalmente, los preseleccionados como candidatos a la próxima edición del festival europeo de la canción son: Azúcar Moreno, Blanca Paloma, Chanel, Gonzalo Hermida, Javiera Mena, Luna Ki, Marta Sango, Rayden, Rigoberta Bandini, Sara Deop, Tanxugueiras, Unique, Varry Brava y Xeinn.

Será el próximo 23 de diciembre cuando se puedan conocer todas las canciones en un evento especial organizado por RTVE en el que estarán los 14 artistas que, en un primer momento iban a ser solamente doce, pero que se ha decidido ampliar por el aluvión de candidaturas recibidas. Entre los criterios de elección de los preseleccionados, tal y como ha explicado la jefa de la delegación española Eva Mora, se encuentran el rigor, la autenticidad de las canciones y la diversidad tanto en el contenido de sus letras como entre los propios candidatos.

El primer nombre que hemos conocido es el de unas veteranas y ya expertas en el festival de la canción como Azúcar Moreno, cuyo nombre ya sonaba con fuerza en las apuestas. El dúo formado por las hermanas Toñi y Encarna Salazar, ya representó a España en Eurovisión en el año 1990 con su canción Bandido, probarán suerte en esta ocasión al ritmo de Postureo. La siguiente anunciada ha sido Blanca Paloma, una escenógrafa que ha estado siempre tras la escena y que ahora ha dado el salto como artista con su tema Secreto del agua, uno de los descubrimientos del Benidorm Fest.

La tercera candidata es Chanel, una actriz, bailarina y cantante que probará suerte con su canción Slo mo, compuesta por autores que han trabajado con Madonna, Britney Spears, Ricky Martin o Mariah Carey. El siguiente artista confirmado para el Benidorm Fest es Gonzalo Hermida un joven cantautor que ha publicado grandes temas como compositor y/o productor para artistas como Sergio Dalma, Pastora Soler, Malú, India Martínez o Antonio José. Su propuesta es una canción llamada Quién lo diría.

Volviendo al terreno de los artistas ya consolidados en nuestro país, el nombre de Javiera Mena aparece entre los confirmados con la canción Culpa. La artista chilena estuvo nominada a los Grammy Latinos y tiene seis discos en el mercado. En siguiente lugar y representando los sonidos de las nuevas generaciones se encuentra Luna Ki con su single Voy a morir. Tras ella, Operación Triunfo vuelve a "colarse" en las candidaturas para Eurovisión de la mano de Marta Sango, que estará en el Benidorm Fest interpretando su tema Sigues en mi mente.

Otro músico consolidado y uno de los nombres del rap en nuestro país es Rayden, otro de los 14 artistas confirmados con su propuesta Calle de la llorería. En siguiente lugar se encuentra otra de las revelaciones musicales nacionales: Rigoberta Bandini, cuyo nombre tampoco ha sido ninguna sorpresa para los eurofans. La cantautora y actriz de doblaje presentará en el Benidorm Fest Ay mama, su apuesta para Eurovisión 2022. En décima posición se encuentra Sara Deop con Make you say, artista emergente que participó con 13 años en La Voz Kids y se ha labrado un camino prometedor en el mundo de la composición musical creando temas para Dua Lipa o Little Mix.

Llega el turno para los grupos musicales de la mano de las gallegas Tanxugueiras. Un trío formado por Sabela, Olaia y Aida que reivindican el folclore tradicional de sus raíces en Terra, la canción de su propuesta. Tras ellas, hemos podido conocer a Unique, una boyband formada por Mat, Armand, Gio y Valen y que apuesta por los ritmos urbanos y latinos actuales con su canción Mejores. Casi cerrando la lista ha aparecido el nombre de Varry Brava, con 13 años en el mundo de la música, seis discos en el mercado y su estilo pop electrónico desenfadado con toques de los ochenta. Su propuesta para el Benidorm Fest es Raffaella.

El último de los 14 candidatos posibles para representar a España en Eurovisión 2022 es Xeinn, que se dará a conocer con su canción Eco. Amante de la música desde pequeño, empezó subiendo covers a su canal de YouTube, donde a día de hoy tiene más de 200.000 seguidores. Este año de forma independiente lanzó su primer álbum de estudio con 11 temas.

