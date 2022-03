Descubre a Zzoilo, el artista que cambió el restaurante de sus tíos por los escenarios gracias a Aitana

Zzoilo tiene tan solo 21 años y ya puede presumir de haber firmado una de las canciones más escuchadas de nuestro país en los últimos meses: Mon Amour. Su vida cambió por completo hace más o menos un año, cuando la letra pegadiza de su single se viralizó. Pero lo que él jamás se hubiera imaginado es que la canción llegaría a oídos de Aitana y, mucho menos, que terminaría cantándola a su lado. Cinco días después de haberle propuesto una colaboración a la cantante, creyendo que nunca le contestaría, Zzoilo estaba en Madrid grabando el dueto que le convertiría en uno de los descubrimientos musicales del año.

Zoilo Tuñón Rosa nació en Valencia en el año 2000, se formó como Técnico deportivo en atletismo, más tarde hizo un grado superior en Imagen y sonido y, por último Dirección de cocina. Lo que nunca creyó es que su pasión por la música le llevaría a lo alto de un escenario, al menos así lo pensaba cuando compuso Mon Amour en una noche de desvelo en su residencia de estudiantes. Una canción que publicó en diciembre de 2020 y que, rápidamente, fue sonando con más fuerza: "En mayo llega a 50.000 reproducciones y después del verano comenzó a sonar aún más y se hace viral. Y de golpe aparece Aitana y comparte la letra en su Twitter. Yo le contesto y le digo que si hacemos el remix y me dijo que sí... ¡Yo flipando!", contó en una entrevista con La Razón. Así fue como la respuesta de Aitana convirtió un día normal trabajando en el restaurante de sus tíos en un punto de inflexión en su vida.

A mediados de agosto Aitana y Zzoilo lanzaron Mon Amour remix y en cuestión de días ya estaba inundando todas las tendencias. La canción se expandió rápidamente en los perfiles de influencers como Paula Gonu o María Pombo y su autor no daba crédito a todo lo que le estaba ocurriendo. Habían creado el éxito del verano que, a día de hoy, ya tiene más de 11 millones de visualizaciones en YouTube. Poco después llegaron los primeros conciertos como invitado de Aitana, en apariciones especiales para cantar en directo la que ya se había convertido en la canción del momento. Tal y como Zzoilo ha explicado en varias entrevistas, esas fueron sus primeras experiencias cantando sobre un escenario, más allá de haber ido a algún karaoke.

Pese al gran éxito de la canción, Zzoilo asegura que quiere mantener los pies en el suelo y afirma que aún no ha decidido si quiere dedicarse para siempre a la música. Un triunfo repentino que no llega sin horas de dedicación, ya que, el valenciano comenzó a tocar el violín a los 6 años. Después, aprendió lo propio con la guitarra y el ukelele. "Siempre he estado haciendo melodías, con golpecitos en la mesas o con instrumentos. Pero mi interés en dedicarme a la música a nivel profesional surgió el curso pasado", confesó en una charla con El Mundo.

Ahora, mientras prepara nuevos trabajos y promociona sencillos como Superman, Zzoilo solo tiene palabras de cariño y agradecimiento para Aitana, la que se ha convertido en una especie de descubridora: "Ella es una persona increíble, que me ha aconsejado mucho. Me ha dicho que siga haciendo lo que me gusta, que sea feliz, que no me preocupe, que vaya a mi bola. Creo que lo mejor que me llevo del rémix es la relación con ella", explicó el músico al citado diario.

