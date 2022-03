Compositora, promesa del pop y hermana del vocalista de Morat: Susana Cala, la cantante que triunfa con 'Volverá'

Susana Cala es una joven cantautora colombiana cuyo nombre resuena cada vez con más fuerza en nuestro país. De hecho, fue una de las invitadas a la última gala de los Premios Cadena Dial en Tenerife. Hermana de Juan Pablo Isaza, el vocalista de la exitosa banda Morat, a sus 23 años Susana Cala está dispuesta a demostrar al mundo que ella es mucho más que "la hermana de". Con el amor como eje central de sus creaciones y un estilo tranquilo y melódico, la artista destaca por la dulzura de su voz y el sentimiento de sus letras, alejadas de las tendencias urbanas más en auge actualmente. El éxito de su último sencillo, titulado Volverá, ha llegado hasta oídos del público español, donde cada vez suma más adeptos hasta haberse convertido en una de las promesas de la música pop actual.

Es ahora cuando el nombre de Susana Cala comienza a sonar con más fuerza a nivel internacional, aunque es probable que haya llegado a nuestros oídos más de una canción suya hace algún tiempo gracias a su faceta como compositora. La artista está detrás de varios boleros del cantante colombiano Andrés Cepeda, de algunos de los éxitos de Morat y de Una vez más, el tema con el que Ximena Sarimaña estuvo nominada a los Grammy Latinos. Una labor que confiesa apasionarle porque le permite crear canciones de estilos con los que ella personalmente no se identifica, como bachata o reggaetón.

Diseñadora gráfica de formación y artista de corazón, Susana Cala asegura que toda su vida ha estado fuertemente vinculada a su música, ya que su padre es guitarrista y su hermano, cantante y compositor. Referentes que le han sido de gran ayuda a la hora de dar el salto como solista, hasta el punto que en una entrevista con Playz de RTVE ha confesado que Juan Pablo, de Morat, ha sido quien le ha dado el mejor consejo hasta la fecha: "Mi hermano me dijo no pienses que todo te va a salir bien. Eso no va a pasar. Y cuanto más rápido tengas errores, más rápido van a empezar a venir las cosas positivas. Que no te dé miedo, aprovecha y escribe canciones porque las primeras te van a salir horribles. Después te saldrán mejor, y más tarde te saldrán genial. Yo creo que ese es el consejo que más recuerdo".

Susana Cala se declara una fan incondicional de Kany García y sus referencias se pueden encontrar en ciertas pinceladas de sus canciones. Su último gran éxito y que sigue a otros como Don Quijote o Cosa del pasado, se llama Volverá, un single en el que habla sobre la sensación de duda después de haber roto una relación larga. "En el momento de terminar es muy loco pensar que de un día para otro pasaste de estar 24/7 con una persona para no volverlo a ver. Uno dice, bueno, quizás sea una pelea que podamos solucionar. A veces falta soltar y dejarlo ir o volver. Es como un momento intermedio de duda", ha explicado al citado medio, al que también le ha confesado que tiene nueva música para estrenar antes de que finalice el 2021.

