Gonzalo Hermida, positivo en covid, no podrá actuar en el Benidorm Fest: 'Estoy roto'

Sueño truncado para uno de los participantes del Benidorm Fest 2022. Gonzalo Hermida no podrá actuar en directo en la segunda semifinal del festival tras haber dado positivo en covid. El músico gaditano, uno de los trece aspirantes a convertirse en el representante de España en el Festival de Eurovisión de 2022, no podrá disfrutar en directo de la preselección, pero en su lugar, y tal y como estaba previsto si esto sucedía, se emitirá el videoclip de su balada Quién lo diría.

"Estoy roto por no participar en Benidorm Fest", han sido las primeras palabras de Hermida tras conocer que se ha contagiado de coronavirus. El artista ha relatado cómo se encuentra en estos momentos y lo mucho que se había cuidado para no coger el virus, algo que finalmente ha sido inevitable. "Amanezco con malestar, parece que había cogido frío ayer, me encuentro regular, me entran vértigos, entonces me hago la prueba y efectivamente estoy positivo", asegura mientras admite tener "la conciencia tranquilísima porque he luchado por no cogerlo durante estos dos meses a muerte". El músico ha manifestado que está siendo "un momento bastante duro y difícil porque ya te ves aquí con todas las ganas" y lo único que desea es que todos sus compañeros "estén lo mejor posible y que no lo haya cogido nadie". Para concluir su mensaje, Gonzalo se ha despedido con resignación y dando las gracias a sus fans por todo su apoyo: "Estoy roto, pero es lo que hay. Os mando un besito. Ojalá que todo salga bien".

La organización del Benidorm Fest se encuentra en estos momentos realizando test de antígenos a todas las personas que han sido contacto estrecho de Gonzalo Hermida y ha solicitado a los artistas participantes que extremen todo tipo de precauciones para evitar futuros contagios y que no puedan actuar en la gala.

De acuerdo con la sucedido, TVE ha emitido un comunicado para anunciar una serie de cambios en su agenda: "Hemos sabido que Gonzalo Hermida ha dado positivo. Estamos ajustando una serie de actos. La rueda de prensa que estaba prevista la vamos a suspender y la de mañana se mantiene, pero solo acudirán los presentadores", ha informado el ente público a la prensa encargada de cubrir el certamen.

